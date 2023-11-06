  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

06/11/2023

火鍋推介2023 | 最新、最有話題打邊爐！一爐兩食泰豬鍋／28cm原條花膠雞鍋／抵食大堆頭海鮮組合／高CP值台式火鍋放題任食靚牛

#打邊爐 #火鍋 #珍珠奶茶 #小火鍋 #麻醬 #鴛鴦鍋 #美食 #水蜜桃醋 #甜雞醬 #海鮮醬 #芋圓 #茶飲 #台式小食 #亞萊蒜沾醬 #呷哺呷哺 #生 #羅望子醬 #仙草凍 #美食地圖 #美國牛 #火鍋放題 #A5宮崎和牛 #烤肉 #別忘了 #Food Map #泰豬鍋 #天水圍 #牛骨湯 #深水埗 #香茅椰汁雞湯 #小火山 #Busker #尖沙咀 #紅酒番茄牛尾鍋 #啤酒胡椒豬肚雞鍋 #花雕醉雞餃 #黑松露鮑魚餃 #銅鑼灣 #契爺鮮入圍煮 #蝦膠 #沙田 #邊敘邊醉 #手打 #竹笙 #黃埔 #花膠雞鍋 #火焰蟹鍋 #魚湯 #海鮮 #冬蔭功鮮蝦鍋 #四面泰 #慢燉牛皮腿腱清湯 #椰奶雞湯鍋
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Yan Chung

　　步入秋冬，家人朋友聚會最好不過就是圍爐食火鍋，近半年火鍋店如雨後春筍湧現，當中不乏知名連鎖店品牌，打邊爐花臣愈來愈多！有以台式、泰式，甚至港式啤酒製作特色湯底，或引入花膠等名貴食材，令「打邊爐」格調持續升級！一人一鍋安排亦愈見精細，一個人都可享鴛鴦鍋，天天食火鍋不是難事。以下介紹6間於本年新鮮開張的火鍋店，6種新鮮口味，地點由銅鑼灣到沙田以至天水圍，總有一間合你心意。

 

火鍋推介1：一個人都可以盡慶！台式小火鍋超正雙拼湯底！必試暖心胡椒豬肚鍋、每日手工製Q冰粉——呷哺呷哺

 

　　呷哺呷哺是小火鍋的閩南語，源於日語的 Shabu Shabu。由台商開設的人氣連鎖店，主打一個人都可以盡慶的「雙拼湯底」，特製大小鴛鴦鍋，客人不需加價就可享一鍋兩食，鴛鴦鍋有6款選擇，人氣No.1是暖心胡椒豬肚鍋熬煮雞湯，加入白胡椒和大薏仁熬煮，燕麥奶使質地更加滑順香濃。而昆布柴魚鍋則選用古法烘製鰹魚乾加昆布提鮮，煙燻香氣濃郁，湯底清甜。

 

人氣牛肉套餐 $188

（圖片來源：呷哺呷哺提供）

 

暖心豬肚鍋 +$18

（圖片來源：呷哺呷哺提供）

昆布柴魚鍋

（圖片來源：呷哺呷哺提供）

 

　　客製火鍋內容，可選的肉類多達十多款，包括牛肉、豬肉、雞肉、羊肉，以及海鮮拼盤等，素食者更可以選擇蔬菜綜合拼盤。豐富醬料不得不提的是「呷哺麻醬」，由顆粒飽滿的花生配搭白芝麻，成品色澤金黃，水感細滑。必點特製水蜜桃醋，醬汁酸甜爽口，特別適合搭配油脂豐富的肉類享用。呷哺的飲品亦非常講究，招牌大紅袍珍珠奶茶，以及每日手工製作，加入小黃瓜及西瓜製成的Q冰粉，都屬誠意之作。

 

Q冰粉

（圖片來源：呷哺呷哺提供）

豪華老饕套餐（番茄+牛小排）$208

（圖片來源：呷哺呷哺提供）

樂活蔬食套餐  $168

（圖片來源：呷哺呷哺提供）

淺木色系裝修十分舒適。

（相片來源：呷哺呷哺提供）

 

呷哺呷哺

地址：尖沙咀彌敦道 100號The ONE UG2層220-221號舖

營業時間：星期日至日11am至11:30pm

電話：28388835

地址：荃灣大壩街 4-30 號荃灣廣場 L3 樓 315 號舖

營業時間：星期一至日11am至11:30pm

 

下一頁：更多2023新開火鍋店推介

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#打邊爐 #火鍋 #珍珠奶茶 #小火鍋 #麻醬 #鴛鴦鍋 #美食 #水蜜桃醋 #甜雞醬 #海鮮醬 #芋圓 #茶飲 #台式小食 #亞萊蒜沾醬 #呷哺呷哺 #生 #羅望子醬 #仙草凍 #美食地圖 #美國牛 #火鍋放題 #A5宮崎和牛 #烤肉 #別忘了 #Food Map #泰豬鍋 #天水圍 #牛骨湯 #深水埗 #香茅椰汁雞湯 #小火山 #Busker #尖沙咀 #紅酒番茄牛尾鍋 #啤酒胡椒豬肚雞鍋 #花雕醉雞餃 #黑松露鮑魚餃 #銅鑼灣 #契爺鮮入圍煮 #蝦膠 #沙田 #邊敘邊醉 #手打 #竹笙 #黃埔 #花膠雞鍋 #火焰蟹鍋 #魚湯 #海鮮 #冬蔭功鮮蝦鍋 #四面泰 #慢燉牛皮腿腱清湯 #椰奶雞湯鍋

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

萬聖節特輯！靈靈法帶你睇蘭桂坊風水！邊間Club最易有豔遇？要增強桃花運要著呢個顏色嘅衫！│港古仔

etnet.com.hk