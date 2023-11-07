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07/11/2023

深圳美食 ｜ 北上片皮鴨必食推介！網民大推果木烤鴨 / 人均¥100以下抵食之選 / 京式裝潢超好Feel！烤鴨粉絲必試這間！

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Text: Sammy Leung

　　片皮鴨是很多人的最愛，充滿油脂香氣又皮脆肉嫩的鴨件，配上鴨醬、京葱及麼麼皮，正！但在香港食片皮鴨、北京烤鴨，價錢方面真的比較貴，所以不少都會考慮在到內地遊玩時，找一些很多人推介的北京烤鴨或片皮鴨店，大吃一頓！好，今次就為大家介紹小紅書上網民大推的深圳的5間必食片皮鴨，即睇！

 

深圳片皮鴨推介│1. 金鴨季：烤鴨愛好者必試！油香鴨皮鴨肉配山渣粒解膩

 

　　第一間要介紹的是近年大熱的金鴨季，是烤鴨愛好者必試的一間餐廳！這間餐廳主打北京烤鴨，而當中最多人捧場的是「果木烤鴨」。在小紅書上，很多試過的網民都指烤鴨質素不錯，師傅刀功好，把鴨皮和鴨肉完全分離。外皮十分酥脆的烤鴨切片後，大家可以用麼麼皮包著鴨皮、鴨肉、青瓜及京蔥，而最特別的是可以加上山渣粒，令到大家食充滿油香鴨皮鴨肉，但一點都不膩，可以一試再試。如果你是叫一隻烤鴨，可以選擇不同的吃法，好像是鴨架豆腐湯和椒鹽鴨架。其他必食推介有金橘櫻桃鵝肝、藍莓山藥、水煮牛肉、番茄燜牛腩等等。

 

圖片來源：大眾點評
 

圖片來源：大眾點評
 

圖片來源：大眾點評
 

圖片來源：大眾點評

 

金鴨季

地址：深圳福田區皇崗路5001號深圳福田區中心的深業上城小鎮L3層T3089鋪、深圳市寶安區寶民一路海雅繽紛城L5層L533號

 

下一頁：花悅庭‧果木烤鴨恆溫加熱餅皮超貼心

 

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