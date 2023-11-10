深圳美食 | 潮汕牛肉火鍋推介！42年老字號陝西秦川溫體牛 / 網民稱「深圳潮汕牛肉林寶堅尼」 / $138起任食即切牛肉+大閘蟹

天氣慢慢轉涼，晚上如果可以吃到一頓熱辣辣的火鍋就最好不過，但大家喜歡甚麼類型的火鍋呢？麻辣火鍋？日式火鍋？如果大家都想食潮汕牛肉火鍋，就繼續看下去吧！今次會為大家介紹多間深圳潮汕牛肉火鍋，大家去北上遊玩時可以吃到地道的美食。

深圳潮汕牛肉火鍋│1. 潮汕大目牛肉火鍋：42年老字號現點現切陝西秦川溫體牛

第一間當然要介紹超人氣店潮汕大目牛肉火鍋，這間火鍋第一間店在1981年開業，是40多年老字號。而潮汕大目牛肉火鍋在深圳有多間店，十分受歡迎，所以大家要食的話，記得預留時間等位。好，先看看潮汕大目牛肉火鍋有甚麼特別！

圖片來源：大眾點評

潮汕大目牛肉火鍋主打牛肉現點現切，而牛丸也是人手手打，所以保證是新鮮的。這間店最大賣點是精選陝西秦川溫體牛的尊品牛肉，包括有嚼勁的尊品黃牛肉、火鍋必食的爽脆尊品黑百葉、薄切的尊品生牛舌、鮮味十分的胸口撈生牛肉丸等等。去到食牛，一定要試試這間店的新鮮雪花肥牛，紅潤牛肉上有漂亮紋路，看得出牛肉肥瘦均匀，而吃下去入口即化，必點！

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

湯底有新鮮牛骨熬制的清湯、惹味的沙嗲湯等，當然大家都可以叫鴛鴦湯底，這樣就可以因應不同菜品的特色，而選擇口味了。

潮汕大目牛肉火鍋部分分店地址

地址：深圳市皇崗村市場北座一樓、深圳市羅湖區南湖街道春風路3068號置地廣場一樓、深圳市福華路 123 號漾福居西側

下一頁：抵食人氣潮汕牛肉火鍋！仲有官方必食榜