深圳美食 | 小紅書網民推介深圳川菜館！成都百年老店 / 被評「川菜性價比之王」/ 穿越古代酒館食麻辣毛血旺

召喚愛吃辣的朋友！你是不是無辣不歡呢？如果是，就不要錯過以下幾間川菜美食了。近年北上尋找美食愈來愈方便，很多人趁假日都會到深圳吃喝玩樂，今次就會為大家推介幾間在小紅書上比較多好評的川菜餐廳，愛吃辣的人記得Bookmark啊！

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深圳川菜│1. 馬旺子川小館：成都百年老店+價錢相宜

第一間要介紹的是馬旺子川小館，這間店始於1923年，是來自成都的百年老店，而近年更成為了網紅打卡的必到之地，所以很多人都會排隊等位，大家記得去的時候要預留時間。小紅書上都有很多網民推介這間店，因為價錢相宜之外，味道很好，重點是份量十足。大家推介的菜式有招牌毛血旺，毛血旺內有毛肚、肥腸、鱔魚、午餐肉等，材料份量很多；滑嫩又麻辣鮮香的麻婆豆腐；還有外焦內嫩又麻辣適中的辣子雞。大部分人都這間店大讚味道正宗，人均約150元人民幣就吃到。而其他推介菜式有：香氣十足豆瓣魚、酥脆樂山甜皮鴨、雙椒雪花牛、回鍋肉及涼粉等等。

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

馬旺子川小館

地址：深圳粵海街道科苑南路深圳灣萬象城1區2樓L246號

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