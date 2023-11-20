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20/11/2023

鐵板燒推介｜盤點城中話題日本鐵板燒餐廳！前日本駐美領事家廚蒸鮑魚配海膽 / 日籍夫婦拿手京都姬牛、白子餃子/ 唯一米芝蓮星星名師鐵板燒

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Text: Louise Yuen

　　日本菜向來深得港人喜愛，繼 Omakase 廚師發辦早年在港掀起熱潮，今年又冒起了有多間高級日式鐵板燒，今次為大家盤點城中必食鐵板燒推介，由前日本駐美領事家廚主理的割烹鐵板燒、日本心機大廚合力炮製新派鐵板燒體驗，至本港唯一的米芝蓮一星鐵板燒都有，可以看著大廚在即席炮製鐵板美食，不論視覺、味覺都是一種享受。

 

鐵板燒推介｜01 前日本駐美領事家廚主理！主打fine dining式割烹鐵板燒

 

　　曾任日本駐美國芝加哥領事館總領事首席家廚的三原光史師傅於 2015 年來港定居，並先後在銅鑼灣的鳥本（Toripon）及中環的山下（Sanka）掌舵，近年又自立門戶在將軍澳開設高級日式鐵板燒餐廳 — 三原，憑揉合傳統、現代烹調手法的割烹鐵板燒，深得食客歡迎。直至今年暑假，三原師傅決定把餐廳遷至銅鑼灣 CUBUS，讓大家更方便就腳地嘗到割烹鐵板燒的美味。

 

（圖片來源︰三原）

 

　　餐廳以創新鐵板燒料理見稱，單是調味已經一反傳統，棄用鐵板燒常見的牛油及醬油，反而為每道菜配搭融入法國、意大利及中國菜風味的特色醬汁，如燒澳洲龍蝦佐荷蘭醬、松露醬汁茶碗蒸等，從細節中盡顥心思。推薦蒸日本蝦夷鮑魚配檸檬牛油醬，師傅將日本青森蝦夷鮑魚置於喜馬拉亞岩鹽板上，再以昆布覆蓋，並鐵板蒸煮時鮑魚吸收盡昆布的鮮味及岩鹽的鹹香，入口軟彈不韌，還有火炙過的北海道海膽，鮑魚可配搭自家製日本豉油牛油汁，或鮑魚肝加檸檬汁及日本豉油煎煮而成的醬汁同吃，味道甘香。

 

日本蝦夷鮑魚配檸檬牛油醬（圖片來源︰三原）

 

松露醬汁蒸蛋（圖片來源︰三原）

 

　　另一亮點是坊間少見的鐵板燒魚翅配高雞湯，師傅花了 2 日預備食材，花膠浸發 4 小時後用以老雞及蔬菜熬足 5 - 6 小時的濃雞湯細火浸煮 4 小時備用，接到柯打後再撲上一層薄薄的麵粉在鐵板上煎香，再加入濃郁雞湯中浸煮數分鐘同吃，味道滋補 creamy，最後以紫蘇花作裝飾，美觀之餘清新的味道也可平衡濃厚雞湯的膩感。

 

（圖片來源︰三原）

（圖片來源︰三原）

燒澳洲龍蝦佐荷蘭醬（圖片來源︰三原）

 

 

 

三原

地址︰銅鑼灣開平道 1 號 CUBUS 3 樓

電話︰5394 3689

開放時間︰12pm-2:30pm、6pm-11pm

網址︰www.instagram.com/goten.hk/

 

下一頁︰上環新派鐵板燒店！日本心機大廚炮製宮城縣生蠔／京都姬牛／白子餃子

 

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