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24/11/2023

深圳美食 | 深圳燒烤串燒必食推介！人均¥70試小紅書人氣店/ 武漢燒烤必食羊肉串+羊肉鍋/ 全自動烤爐自己控制火喉

#內地 #燒烤 #串燒 #小紅書 #網民 #深圳燒烤 #深圳 #深圳美食 #0+3 #週末好去處 #輕旅行
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Text: Sammy Leung

　　內地的燒烤和港式燒烤不一樣，內地的多數是串燒形式比較多，而最受港人歡迎的一定是「木屋燒烤」。如果大家已經試過「木屋燒烤」，想試別的，今次就為大家介紹小紅書上網民大推的深圳燒烤店，大家星期六日北上時都可以去食！

 

延伸閱讀：

深圳美食 | 潮汕牛肉火鍋推介！42年老字號陝西秦川溫體牛 / 網民稱「深圳潮汕牛肉林寶堅尼」 / $138起任食即切牛肉+大閘蟹

 

深圳燒烤推介│1. 邢氏老太太燒烤：提供全自動烤爐自己控制火喉+必食牛肉串羊肉串

 

　　邢氏老太太燒烤在東北地方十分出名，主打東北燒烤，而在深圳都開了分店，有小紅書的網民就大讚口味正宗。不過，要留意一點是，這間店部分食材是要自己烤的，不過店內使用全自動烤爐，即是你放了串燒上去後，和朋友聊一會兒，串燒就會自己烤好，你只需要自己控制火喉。而食材方面，肉類十分新鮮，有牛肉串、羊肉串、魷魚、牛胸口、烤乾豆腐、烤馬鈴薯、乳香麵包等等，選擇很多。烤串再配上麻辣鮮香的秘製調料，正！

 

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

 

　　而邢氏老太太燒烤其他推介美食有大片大片的老太太涮毛肚、濃郁又惹味的鐵板烤冷麵，超多東北特色美食，即使你人在的深圳，但舌尖可以來場東北之旅！邢氏老太太燒烤的人均消費大約120元人民幣。

 

 

 

圖片來源：小紅書@珊瑚的珊

 

邢氏老太太烤串(羅湖店)

地址：深圳市羅湖區向西路40號

 

下一頁：CP值超高！人均70元人民幣食到！

 

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