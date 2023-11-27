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27/11/2023

香港一日遊美食｜台灣爆紅YouTuber小吳12小時食足6餐即日來回香港！高評價炸雞食到眼發光 / 回頭再推介燒味店 / 濃郁沙嗲牛肉麵

#香港旅遊 #香港美食 #台灣YouTuber #YouTuber #見習網美小吳 #香港 #台灣 #週末好去處 #本地遊
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Text: Sammy Leung

　　自從一開關，很多人都到到香港旅遊，一嚐香港美食。如果大家有留意台灣的YouTuber，應該都認識一位在當地很紅的YouTuber「見習網美小吳」，他早前就拍攝一段有關香港的影片，主題是在即日來回香港及台灣，用12小時在香港吃吃喝喝，到底他這樣急急忙忙到香港，想吃甚麼呢？

 

　　台灣知名YouTuber「見習網美小吳」早前YouTube上載了一段影片「我去去就回，當天來回怎麼玩？『香港12h一日遊』早上飛晚上就回來，完全沒帶行李。為了吃港式飲茶衝了」，片中他即日來回，用了12小時在香港吃了6餐，當中包括了2款小食，到底他為了甚麼餐廳拼到這樣呢？

 

圖片來源：YouTube@見習網美小吳

 

台灣YouTuber遊香港│1. 紅茶冰室：湯底濃郁沙嗲牛肉麵

 

　　小吳的第一站是紅茶冰室！相信很多人都吃過紅茶冰室，而小吳指自己看過朋友吃過，而自己從未試過，所以當日的早餐就決定吃紅茶冰室了！最後，他點了一份早餐，包括了沙嗲牛肉麵、丹麥吐司及炒蛋。他指丹麥吐司十分香，更大讚沙嗲牛肉麵湯底濃郁，十分夠味，所以在影片中就推薦了沙嗲牛肉麵。

 

圖片來源：YouTube@見習網美小吳

圖片來源：YouTube@見習網美小吳

 

　　紅茶冰室一直是人龍店，平日及假日都有機會見到長長人龍，因為價錢不貴，而味道又不錯，性價比相當高。很多網民都大讚丹麥吐司牛油味足，其他推介食物有菠蘿油、豬扒通粉、紅豆冰。而在小紅書上，都有很多內地網民都是大推這間冰室的。

 

紅茶冰室

地址：尖沙咀金馬倫道7B號

 

台灣YouTuber遊香港│2. Hashtag B：被指「比bakehouse更好吃」？

 

　　第二個地點是Hashtag B，因為小吳在網上看到指「比bakehouse更好吃的蛋撻」，所以就想去Hashtag B一探究竟。本來他只想叫2個千層撻，但最後一共叫了6個。小吳指，千層撻十分像千層酥批，而內裏的蛋仍是熱的，十分好吃。

 

圖片來源：YouTube@見習網美小吳

圖片來源：YouTube@見習網美小吳

圖片來源：YouTube@見習網美小吳

圖片來源：YouTube@見習網美小吳

 

　　Hashtag B是為香港人打造的烘焙品牌，是一間烘焙麵包店，主打用新式傳統港式麵包，網民推介產品有拿破崙焦糖千層撻、紫薯雞尾包、芋泥麻糬包、伯爵茶菠蘿包、雙重芝士雲朵抹茶菠蘿包、韓式芝士蒜蓉包、忌廉芝士南瓜包等等。大家經過的時候都可以一試！

 

 
 
 
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Hashtag B

地址：尖沙咀加拿分道49號厚福街交界夏蕙樓C舖

 

台灣YouTuber遊香港│3. 棋子燒鵝：小吳回頭推介店

 

　　第三站是「棋子燒鵝」，而為甚麼小吳不選擇其他更出名的燒鵝、燒味店呢？原來，他指自己上一次來香港已經吃過一次，當時除了受網上評論影響外，更看到十分多打工仔排隊吃「棋子燒鵝」。所以今次再次經過的時候，就決定介紹給大家！進店後，他點了一份滑蛋脆皮燒腩飯及咸檸七，小吳指脆皮燒腩一定要厚切，豬皮的部分一定要脆！

 

圖片來源：YouTube@見習網美小吳

 

　　棋子燒鵝是人氣店，主打荔枝柴煙薰燒鵝，燒鵝肉質肉質，油份剛剛好，點上酸梅醬真的十分好吃。而其他必點菜式，除了有小吳推介的脆皮燒腩仔外，更有叉燒，大家可以一試。

 

棋子燒鵝

地址：旺角旺角道34號地舖

 

下一頁：超高評價炸雞+必食牛肉燒賣

 

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