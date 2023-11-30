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30/11/2023

沙嗲牛肉麵全港必食推介 | 發哥加持九龍城名物 / 元朗微焦香炒牛肉配沙嗲 / 隱世世一清香沙嗲 / 熱辣辣煲仔沙嗲牛/ 特濃厚醬汁配脆麵

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　　沙嗲來自東南亞，以花生碎、薑黃、椰奶、南薑等慢火煮成。後來潮州人改用油炒方式延長保存期，從此將沙嗲推向廣東，後因找不到香料，改用大地魚、蝦米、陳皮、五香粉等中式材料，別具潮州特色，當食牛肉變得普及後，潮州人用沙嗲來調和肉腥味，成就了沙嗲牛肉。當大量潮州人移居到香港，一再改良成為港式茶記的特色早餐，甚至吸引食客自發組成沙嗲牛關注組，成為一道獨一無二的美食。以下精選本地6家備受沙嗲牛關注組推介的沙嗲牛麵，當中更加入創新手法，又不失原汁美味。

 

沙嗲牛肉麵全港必食推介 | 1.元朗沙嗲牛專門店！微微焦香炒牛肉配沙嗲——永順沙嗲牛肉專門店

 

　　長據沙嗲牛關注組三甲位置的元朗永順，經過三個月內部裝修停業，終於在11月初重開；重點改動是連店名都打正旗號，直接改為「永順沙嗲牛肉專門店」，說明自1986年開業的沙嗲牛麵並非浪得虛名；沙嗲牛麵用炒過的牛肉，嫩滑無渣，略帶微焦香，軟硬度剛好，完全沒有梳打粉醃牛的感覺，沙嗲湯底鹹淡適中，花生味濃香口，不太油膩，微甜鹹香，具層次感；喜歡重口味的可加潮州辣椒油，提升美味；相反，清淡愛好者可要求走湯，可徹底試清楚味道，無花無假。麵底採用蟹王麵，類似即食麵，口感較幼身爽滑，吸沙嗲汁一流。

 

炒牛肉加沙嗲汁($24)，配蟹王麵(+$4)或出前一丁(+$2)，另外必再配一款餸（$8至$21不等）。

 

　　其他美食首選芝士流心蛋豬扒治，半融芝士，滲入金黃蛋汁，配合鬆脆的炸豬扒，肉汁溢出，口感極之飽滿；另有經典港式邪惡美食，炸豬扒和炸雞翼，肉質嫩滑，味香濃郁，外脆內軟，難怪擄獲區內外的食客長期光顧。主餐還可以選擇川味牛腩麵設套餐，葱油飯等；難得是新裝修後，老店仍強調食物依舊，價錢不變。一般四、五十元連飲品午餐，平民的五星享受。

 

炸豬扒（2件）、炸雞翼（4隻），各$28

（相片來源：永順沙嗲牛肉專門店Facebook）

芝士流心蛋豬扒三文治 $29

（相片來源：永順沙嗲牛肉專門店Facebook）

川味牛腩上海麵套餐$51，可選米線、銀絲米粉、一丁等，配蟹王麵(+$4)

（相片來源：永順沙嗲牛肉專門店Facebook）

全新裝修，勝在價錢照舊。

（相片來源：永順沙嗲牛肉專門店Facebook）

新環境以綠色為主調，光猛舒適。

（相片來源：永順沙嗲牛肉專門店Facebook）

 

永順沙嗲牛肉專門店

地址：元朗安寧路2-18號冠煌樓地下F舖

電話：24747074

營業時間：星期一至日6:30am至5:30pm

 

下一頁：更多沙嗲牛肉麵推介

 

 

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