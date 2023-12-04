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04/12/2023

聖誕大餐2023 | 靚景、打卡、抵食、米芝蓮聖誕餐精選合集！$1,388去Rosewood過聖誕／270度無敵海景Fine Dining／$498三道菜鋸扒／鋪天蓋地Tiffany Blue打卡

#聖誕節 #套餐 #Rosewood #Harbourside Grill #海景 #晚餐 #Fine Dining #維港 #日式 #麗晶酒店
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Text: Kennis Wong

　　年末最重大的節日聖誕節快到了！一踏入12月，各大酒店及餐廳紛紛推出節日大餐，除了自助餐外，指定菜式的套餐也是不錯的選擇，可以坐定定等食物送上，與摯愛談談天、好好慶祝！大家揀定餐廳吃聖誕大餐未？不如看看以下的推介有沒有啱心水之選，快Book！

 

靚景之選

 

聖誕大餐2023推介 ︳ 1. 無敵大海景X二重唱現場表演迎聖誕— Harbourside Grill

 

　　坐落於尖沙咀海港城海運大廈的Harbourside Grill讓你今個聖誕以無敵大海景配佳餚渡過節日晚上，除了在餐廳內可以把海景一覽無遺外，大家還可行出陽台，與親朋好友拿起酒杯談天說地！12月24日晚上還有二重合唱現場表演，以流行音樂及爵士樂迎接聖誕！Harbourside Grill將於12月24日及12月25日推出聖誕節五道菜晚巿套餐，前菜有Fine de Claire法國紛迪加No.2生蠔配魚子醬及雅枝竹蓉打開胃口；接著享用法式鴨肝凍肉醬配糖漬車厘子及酸種麵包。

 

（圖片來源：Harbourside Grill）

 

　　套餐有兩道主菜，首道主菜是三文魚蟹肉配番茄及辣肉醬，鮮甜且惹味；第二道主菜讓你任選一款，有澳洲M5和牛西冷配慢煮牛面頰、牛油煮菠菜配松露汁，和牛肉質軟嫩，或者選油封酥皮榖飼雞腿配糖煮芹菜蘿蔔蓉、椰菜苗及雞肉汁，或是香煎鱸魚配奶油焗薯及法式龍蝦湯，無論是嗜肉人士，抑或海鮮愛好者都有美食可選！加$388更可以配上最適合的美酒，撞出完美味道！

 

（圖片來源：Harbourside Grill）

 

　　甜品方面是反烤蘋果撻配焦糖醬及酸忌廉，甜蜜香脆、而且清甜不膩，為晚餐添上完美句號。

 

Harbourside Grill聖誕晚市套餐
供應日期：12月24至25日
價錢：每位$1,088（另加一服務費；加配$388可享受美酒配搭）
地址：海港城海運大廈4樓OTE 401號舖
電話：2619 9100
訂座及查詢請按此

 

聖誕大餐2023推介  ︳ 2. 居高臨下、270度海景意國Fine Dining！6道菜食盡龍蝦、和牛、魚子醬 — PERLA

 

　　看維港海景不只在尖沙咀可以看到，位於 ICC 環球貿易廣場 101 樓、今年新開的意大利餐廳Perla也欣賞到！而且居高臨下，視角不一樣！Magic Hour到來更夢幻！Perla精心呈獻聖誕節日菜單，於12月24至26日供應，菜單由意大利主廚Fabiano Palombini 主理，精心採用來自各地的新鮮及優質食材，烹調意大利南部美饌，包括藍龍蝦、和牛、魚子醬等，讓大家如置身意大利阿馬爾菲海岸，享用一場地道饗宴。黑松露愛好者更可在精選菜餚中加上黑松露，昇華用餐體驗。

 

（圖片來源：PERLA）

 

（圖片來源：PERLA）

 

（圖片來源：PERLA）

 

Perla六道菜聖誕菜單
供應日期：12月24至26日
價錢：每位$1,680（另加一服務費；加配$980可享受美酒配搭）
地址：柯士甸道西 1 號環球貿易廣場(ICC)101 樓 B1 號舖
電話：3618 7880
訂座及查詢請按此
註：Perla 食客可享有 4 小時免費泊車優惠

 

下一頁：繼續睇聖誕大餐名店之選！

 

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