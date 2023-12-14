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14/12/2023

太二酸菜魚首度攻港即開4間分店！遍佈九龍、新界！必食新出藤椒撈汁海鮮雞！開業優惠︰老顧客即送⼩吃拼盤！即睇開幕日期+地址+2個攞著數方法

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Text: Louise Yuen

　　酸菜魚控留意！內地超人氣太二老壇子酸菜魚將於 12 月正式進駐香港，除了早前預告的又一城分店，太二在月內還會先後進駐尖沙咀 K11 Art Mall、沙田新城市廣場及啟德 Airside，一口氣在九龍、新界地區開設 4 家分店！新店不只引入香港限定餐單，更公開 2 大開業優惠，下次唔使跨境北上也能吃到太二酸菜魚的美味！

 

 

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人氣酸菜魚做法講究！香港店推限定藤椒撈汁海鮮雞

 

　　早在 2015 年於廣州創立的太二，由重慶名廚曹輝其主理，人人都衝住其招牌酸菜魚而來，全因店裏主張「酸菜魚就一種味道，就用一種魚、一種辣度，不加辣也不減辣」，只用肉質細嫩緊實的鱸魚，切片去骨後加進酸菜高湯當中煮，再撒上辣椒油，集酸、香、辣身於一身。自家製的酸菜更是這道菜的精髓所在，把口感爽脆的雲南小葉芥菜控溫、控濕，醃製近 30 天出壇，酸度適中，而且不會太淋或太硬，令湯頭達至最佳味道。

 

（圖片來源︰太二老壇子酸菜魚）

 

　　酸菜魚以外，太二亦供應多款地道川菜，包括勁旺⽑⾎旺、芥末蝦仁球等、⿇辣⼩酥⾁、脆椒⼩⽪蛋等。推薦亂⼑雙椒炒⽜⾁及蛋酥糍粑，前者用上川式泡椒、湘式辣椒兩種辣椒，再加入⽜⾁粒炒製，香氣四溢，味道豐富；後者則是傳統川味甜點，新鮮炸起的糍粑外脆內軟，而且微甜⼝感又能稍為解辣，太⼆更在糍粑中加入以蛋黃和糖 製作的蛋酥，一咬下去便可同時品嚐到酥脆蛋酥及糍粑的香甜！不得不提，太二更推出香港店限定川式前菜 — 藤椒撈汁海鮮雞，以濃郁藤椒配搭鮮美的海鮮、雞⾁，每啖都嚐到鮮⿇味道。

 

（圖片來源︰太二老壇子酸菜魚）

（圖片來源︰太二老壇子酸菜魚）

 

　　短短 8 年，太二的酸菜魚版圖已經由廣州、北京、上海、深圳，近年更延伸至新加坡、馬來西亞、加拿大溫哥華等地，全球開設超過 540 家分店；今個 12 月首度登陸香港即開 4 間分店。首 2 家分店選址於尖沙咀 K11 Art Mall 及沙田新城市廣場，並於 12 月 9 日開幕；而位於又一城及啟德 Airside 的分店，則分別將於 12 月 12 日及 12 月 23 日開業。店舖裝潢將貫徹黑白灰色主調，以金色點綴，再加上版畫元素，感覺型格有個性。太二香港新店開業期間，將推出 2 大優惠（優惠期為開業後共計5天，具體日期視餐廳開業情況而定）︰

 

　　●    香港新店開業優惠︰若客⼈穿著紅⾊的服裝／配飾者光臨太⼆，並與服務員說出⼝號：「酸爽滾熱辣」； 即可獲贈限定菜式藤椒撈汁海鮮雞⼀份！每桌均可免費享⽤⼀份，每⽇每店限量20 份。

 

　　●    老顧客限定優惠︰當客⼈在香港新店消費時，只需出⽰太⼆任何⼀家分店的⽤餐憑証（不限於點餐記錄／就餐照片／社交平台帖⽂），即可獲贈⼀份⼤滿貫⼩吃拼盤，每⽇每店限量20份。

 

（圖片來源︰太二老壇子酸菜魚）

 

太二老壇子酸菜魚

地址：

九龍塘達之路 80 號又一城 L1 樓 L1-18 號舖

尖沙咀河內道 18 號 K11 購物藝術館 2 樓 209-211 號舖

九龍城啟德協調道 2 號 AIRSIDE G 樓 G003 號舖

沙田沙田正街 18 號新城市廣場一期 2 樓 249 號舖

 

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