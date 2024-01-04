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04/01/2024

臘味糯米飯精選推介 | 最好食生炒糯米飯！抵食蛇羹糯米飯套餐／火鍋店發現「真生炒」糯米飯／限量10客松子蛋酥改良版／三十年老字號少油之選／順德菜館真功夫

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Text: Yan Chung

　　冬天想起甚麼？除了火鍋、蛇羹、羊腩煲，還有臘味糯米飯！因為糯米暖胃，昔日每逢秋冬，街邊大牌檔便會提供臘味糯米飯，後來進駐到蛇店、火鍋店、酒家，甚至順德菜館和會所。無論是否生炒，臘味糯米飯由浸米、預備配料以至落鑊也十分考功夫，能做出水準絕不簡單。如果你也喜歡用糯米飯暖胃，記得收藏以下推介！

 

臘味糯米飯精選推介 | 1. 暖身最佳拍檔！$89抵食蛇羹 x 糯米飯套餐！不添色足料取勝—蛇王良

 

　　有沒有發覺蛇舖都會提供臘味糯米飯，甚至合併為套餐推出？蛇羹和臘味糯米飯在昔日都是秋冬街頭美食，而且蛇羹通常不夠飽肚，所以都會配合糯米飯齊齊暖身。位於炮台山的蛇王良至今也保留此傳統，細蛇羹加臘味糯米飯賣$89，十分親民，加上其蛇羹加入15年陳皮和時令食材炮製，亦以足料見稱，一直受區內街坊區外蛇迷歡迎。

 

蛇王良以足料見稱，一直受區內街坊區外蛇迷歡迎。

(圖片來源：蛇王良Facebook)

蛇羹加入15年陳皮和時令食材炮製。

(圖片來源：蛇王良Facebook)

 

　　配以套餐的臘味飯細細碗，也有足料的臘腸、膶腸和蝦米。色澤偏淡，沒有以老抽添色，但糯米和臘味甘香充足，油潤不油膩，飯粒軟硬恰到，伴著蛇羹來吃也有咬口，在冬天結予實在的滿足感！

 

細蛇羹加臘味糯米飯$89

(圖片來源：蛇王良Facebook)

臘味飯細細碗，有足料的臘腸、膶腸和蝦米。

(圖片來源：蛇王良Facebook)

 

蛇王良

地址：北角炮台山電氣道298號地下A號舖

電話：2578 8135

營業時間：星期一至五 12nn-12:30am；星期六、日 12nn-8pm

 

下一頁：火鍋店發現水準之作！即叫即炒、由生炒到熟！有鑊氣幾飽都要食

 

 

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