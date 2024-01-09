自助餐2024｜1月優惠Buffet必食推介！$296任食生蠔、西冷 / 買二送二食和牛刺身煎鵝肝 / 怒食多款野生龍蝦 / 名店中菜酥炸龍躉球飲姬松茸燉花膠

踏入2024，常常都說新一年要有個新的開始，今年年頭一於食好一點！如果你愛吃自助餐，一定要留意2024年1月的自助餐推介，因為新一年很多酒店都推出了不同主題的自助餐，龍蝦、生蠔，都可以任食，正！一齊看看以下8大酒店的自助餐！

自助餐推介2024│1.尖沙咀凱悅酒店咖啡廳：65折起食蟹饌/海鮮盛宴！即製燒皇帝蟹腳+威靈頓三文魚

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳在1月的星期五、星期六及星期日推出了分別推出了不同主題的自助餐，好像是星期五晚的滋味蟹饌及星期六至日晚的海鮮盛宴。好，星期五自助餐主題蟹饌，當然有十分多的和蟹相關的焦點菜式，好像是鮮甜冰鎮皇帝蟹腳、即製燒皇帝蟹腳、軟殼蟹天婦羅、黑胡椒炒蟹、香辣蟹肉湯、軟殼蟹壽司、蟹肉蘆筍烤薄餅等等。

而在星期六至日晚的海鮮盛宴，重點推介有可持續發展威靈頓三文魚、焗蒜蓉牛油生蠔、龍蝦濃湯、即製火焰虎蝦等等。另外，冰鎮海鮮區有越南海蝦、加拿大海螺，咖啡廳會繼續供應新鮮即烚活龍蝦及黃鰭吞拿魚及加拿大帶子刺身等。而星期五六日最平更有65折優惠，以海鮮盛宴自助晚餐為例，最平$666就食到！

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳

日期及時間：2024年1月晚上6時至10時

價錢：

-星期五成人$888、小童 $438

-星期六成人$888、小童 $438

-星期日成人$788、小童 $388

地址：尖沙咀河內道18號尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

電話：3721 7700

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