當文歷餅店月底全線結業！全球最佳甜點主廚玩味甜點：童年回憶菠蘿包、熊仔餅造型蛋糕、港式奶茶曲奇杯！睇埋優惠券換領限期安排

當文歷餅店宣佈月底撤出香港，1月31日全線結業！最為人所知的莫過於品牌創新地以蛋糕方式呈現，神還原香港經典零食造型，如熊仔餅、山楂餅等！原來如此玩味重、充滿「港味」的餅店由紐約「全球最佳甜點主廚」主理，在它還未結業前，趕緊一起了解這間餅店的特色，以及優惠券處理安排！

「全球最佳甜點主廚」主理，有「餐飲界梵高」之稱？

山楂餅、熊仔餅、菠蘿包、檸檬茶……樣樣皆是香港人一定認識，甚至家中必備的零食及飲品。當文歷餅店多年來創意十足，把多樣地道食品「巨大化」兼演變成蛋糕！以為這些港味情懷滿滿的蛋糕是香港主廚的點子就錯了！原來當文歷餅店由2017年榮獲「全球最佳甜點主廚」的紐約糕餅主廚Dominique Ansel主理，美國《Food & Wine》雜誌為他冠上「餐飲界梵高」，《紐約郵報》亦封他為「紐約的朱古力獎門人」！獲獎無數的他來港後也細心思考港人口味，製作出一款款吸引的甜點！

（圖片來源：當文歷餅店）

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