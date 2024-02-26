  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

26/02/2024

內地最新過江龍餐廳5大推薦！蔡瀾都讚爽麻烤魚/ 圍爐煮茶配抵食椒麻鮮香串燒/ 人氣茶飲店檸檬水$9

#茶飲店 #火鍋 #親民美味 #內地餐飲 #Food News #餐廳 #周末好去處 #美食特集 #香港 #本地遊 #週末好去處 #美食地圖 #香港美食
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　很多香港人在周末都會北上消費，但其實近日，很多內地餐飲品牌已經南下，進軍香港，大家又有沒有吃過呢？今次和大家介紹5間由內地進軍香港的餐廳，當中有人氣茶飲店、一人一鍋的火鍋，看看有沒有自己喜歡的！

 

內地餐飲品牌進軍香港│1. 炊二哥圍爐盆菜：暖入心圍爐煮香蕉奶茶+椒麻鮮香的串燒$18起10串

 

　　大家有沒有聽過「炊二哥」？ 炊二哥在內地主打火鍋，而炊二哥圍爐盆菜早前登陸了將軍澳！炊二哥圍爐盆菜今次主打特色圍爐煮茶、各款盆菜火鍋、冒菜及燒烤，聽上去已經超吸引！先說說近期大熱的圍爐煮茶， 炊二哥圍爐盆菜推介香蕉奶茶，大家在團爐把香蕉烤至半溶狀態，再加入奶茶，喝下去要暖入心！其他奶茶口味還有香芋奶茶、黑糖奶茶、咖啡奶茶、芝麻奶茶等。一邊喝，還可以配合成都風味小吃，好像是千層麻花、奶酥、花生、桂圓、栗子、柑橘，正！炊二哥圍爐盆菜推出了清爽酸甜的番茄牛腩鍋 ，採用了新鮮牛腩及番茄，10小時小火慢炖令牛腩超入味，吃火鍋前可以喝一口番茄湯！

 

 

 

 　　如果想吃正宗四川風味串燒，都可以在炊二哥圍爐盆菜試到，餐廳供應多款椒麻鮮香的串燒，有牛肉、玉米粒、五花肉、魷魚鬆、小香腸、花菜，約$18起就有10串，抵食！而在冒菜方面，有辣有不辣，大家可以選麻辣或番茄湯底，除了有毛肚，還可以點滑牛肉、精品肥牛、酸菜鰻魚滑。

 


 

 　　最後，炊二哥圍爐盆菜到了香港，當然會有推出香港限定的菜式，香港店獨家推出鰻魚滑酸菜金湯鍋，鰻魚拆肉去骨後打成魚滑，超級爽口彈牙，濃濃魚味又不腥，再配上以鰻魚骨每日新鮮熬製成湯底及酸爽酸菜，一定要試試！

 

 

 

炊二哥圍爐盆菜

地址：將軍澳唐賢街9號 Popcorn 2樓 PopFood 5號舖

詳情按此

 

下一頁：人氣茶飲店！檸檬水$9+冰淇淋$5

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

我要回應

更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#茶飲店 #火鍋 #親民美味 #內地餐飲 #Food News #餐廳 #周末好去處 #美食特集 #香港 #本地遊 #週末好去處 #美食地圖 #香港美食

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk