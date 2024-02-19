深圳自助餐推介 | 深圳自助餐天花板！全城最貴Buffet保證回本！貼心餐車食盡4款年份魚子醬／4小時任食生蠔界勞斯萊斯+凍海鮮／48個月風乾火腿／足料佛跳牆／慢煮火焰牛

北上玩樂消費，不少人圖的都只是便宜、抵吃。但最近與朋友上深圳慶祝，竟被我在網上搜尋到一間被內地網友封為「深圳自助餐天花板」的酒店自助餐。位於深圳灣的萊佛士酒店星空坊自助餐廳，星期五及周末假期一位索價¥958，號稱全深圳最貴。換算港元價格，跟在尖東海傍重開的五星麗晶酒店吃一餐也相差不遠。難得想搵一間豪華餐廳好好慶祝，就讓我趁這次機會來好好品嘗這間餐廳，到底有何優勝之處，又能否值回票價！

餐廳設於酒店34樓，可以高空鳥瞰深圳灣景致。

餐廳剛好換上蝴蝶森林的主題布置，七彩的巨型花朵蝴蝶裝飾，相當夢幻。

深圳自助餐推介 | 滿分管家貼心服務！設貼心餐車

一向聽聞萊佛士酒店以管家貼心服務見稱，想不到今次沒有安排入住，單是光顧其自助餐餐廳，都能享受到他們的星級服務。這裏與傳統自助餐大為不同，就是毋須自行取餐，設餐車環節。主廚會在不同時間段，把每日精選菜式送到客人面前，甚至逐一介紹、現場烹調。難得一次吃自助餐，吃得輕鬆，不需要經常進進出出取食物，可以好好聊天享受。

作為前菜，主廚先是推來一輛魚子醬推車。四款不同年份和產地的魚子醬，由俄羅斯Kaluga七年魚子醬、Hybrid西伯利亞魚子醬，到十年施氏鱘魚籽醬，獨特的鹹香味搭配蔥香梳打餅，口感濃郁。接下來還有時令火焰鮑魚啫啫雞煲，席前灒入白酒，皮香肉嫩，鮑魚煮得軟嫩，冬日品嘗更時溫暖惹味。

還有最期待的招牌火焰牛肋排，灑上滾油火焰冲天，畫面已令人食指大動。牛肋排經48小時慢煮，肉身看起來帶點粉紅，入口軟嫩，燒香過的外表則香脆可口。

主廚在席前炮製牛肋排，火焰冲天的畫面令期待感大增。

自助餐菜式烹調亦相當用心，牛肋排經48小時慢煮，入口軟嫩汁豐。

由餐車派送四款魚子醬，試完一款可以繼續再點，吃得盡興。

啫啫雞煲入口嫩滑惹味，熱騰騰又夠暖胃。



下一頁：更多自助餐精選美食