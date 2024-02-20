金馬影帝吳慷仁夜遊中環！感嘆想食宵夜摸門釘！公開港式宵夜好去處︰飲夜茶、食糖水、炭火串燒！港九都有

為何深夜總是餓？台灣金馬影帝吳慷仁日前（18日）在 facebook 貼文，透露自己晚上想在中環食燒賣、叉燒當宵夜，卻因食店於 9:30、10pm 陸續關門而摸門釘。是的，從前香港的夜生活多采多姿，10pm 過後仍然食到串燒、茶餐廳、打邊爐……宵夜不憂沒選擇；但這熱鬧氛圍卻在疫情過後一去不復返，就算是銅鑼灣、尖沙咀等旺區夜裡也是冷清。今時今日很多食店都提早打烊，但城裏依然可以找到飲夜茶、食糖水、炭火串燒的好地方，好讓嘴饞的人一解口腹之慾。

宵夜好去處｜慶發飯店︰飲夜茶！細味懷舊鵪鶉蛋燒賣、糯米卷

不少人都喜歡上茶樓歎一盅兩件，若在深夜走入仍然熱鬧的點心舖飲夜茶，更是一種城市人的浪漫。位於土瓜灣的慶發飯店屹立老區逾 20 年，憑價廉、質素高的懷舊點心深得街坊歡心，鵪鶉蛋燒賣、雞絲粉卷、糯米卷、鳳凰煎米雞、咖喱魷魚等坊間少做的點心款式都可以找到，統統即叫即蒸，而且水準不俗！

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慶發飯店

地址：土瓜灣譚公道102-106號嘉運閣地舖

電話： 2712 9535

營業時間︰5am-3pm、7pm-5am

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