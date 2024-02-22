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22/02/2024

酸菜魚推介2024 | 精選人氣酸菜魚！集雲南四川廣東酸菜風味／四川師傅365日發酵老罎酸菜／高質抵食酸菜魚米線／米芝蓮加持麻辣酸香風味

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Text: Yan Chung

　　起源於四川的酸菜魚，美食風潮愈演愈烈。此菜色以新鮮的魚搭配酸菜、辣椒等調味料烹調而成，酸菜的酸爽和魚肉的鮮嫩相互融合，酸中帶辣，是酸辣之間的味蕾挑戰；拜川菜餐廳推陳出新，現在不用北上都隨時吃到，以下嚴選全港6間人氣酸菜魚店，不論是一家人聚餐，或是一個人獨享，都有不同的酸菜魚選擇。

 

酸菜魚推介2024 | 1. 酸香惹味！有口感有層次！集雲南老埕酸菜、四川酸菜、廣東鹹酸菜於一身！——十二

 

　　在香港開設了24間門店的十二味，港九新界總有一間在左近。十二味代表大江南北的味道，同時也是一種由12種香料熬製而成的調味料，營運也非常多元化：特色火鍋莊、狂歡KTV、派對大包房等，菜色又集各家之大成，有鮮香麻辣香鍋、酥脆炸串、腰圓肚滿的鮮甜小龍蝦、鮮香爽嫩的烤黃花魚；當中最為人追捧的正是味濃香醇的酸菜魚。

 

　　以「人見人愛」命名的酸菜魚，配粉條湯底用豬骨、鰂魚和鱸魚骨熬成，加入指天椒、花椒、原串青花椒等，味道鮮甜且酸辣麻香，最值得一讚是食落不算油膩，餐廳特意用二十個月雲南老埕酸菜、四川酸菜同廣東鹹酸菜炮製，既有掛湯一流菜葉，亦有爽脆的莖部。鱸魚片連少量魚皮，嫩滑同時保留魚肉的紋理，沒有糊爛和腥酸味，有萵筍做配料，口感爽脆，寬大薯粉，口感滑溜煙韌，每一口都吸滿湯的精華。

 

人見人愛酸菜魚配粉條 $248

（圖片來源：十二味官方網頁）

土豪版酸菜魚（3至4人份）$348

（圖片來源：十二味官方網頁）

清鮮藤椒魚 $248

（圖片來源：十二味官方網頁）

 

　　小食推介燒椒皮蛋，溏心皮蛋浸滿江紅辣油，蛋白入口彈牙，剁椒加入蒜蓉，加強濃烈香氣。甜品可選紅糖糍粑，糯米糍外層炸得香脆熱辣辣，裏面保持軟滑，外脆內軟，黑糖汁甜絲絲且濃郁，非常適合解辣。

 

紅糖糍粑 $48

（圖片來源：十二味官方網頁）

燒椒皮蛋 $53

（圖片來源：十二味官方網頁）

經典香辣鍋 $38

（圖片來源：十二味官方網頁）

尖沙咀赫德道分店

（圖片來源：十二味官方網頁）

 

十二味Twelve Flavors （尖沙咀店）

地址：尖沙咀赫德道1-3A號利威商業大廈地下6號舖及1樓

營業時間：星期一至五 12pm至4pm及5pm至11pm；星期六日12pm至11pm

電話：26121298、26121228、65023554

 

下一頁：分量大、價錢平！超多配菜酸菜魚午餐！上班族辣癮起首選

 

 

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