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23/02/2024

元宵節食湯圓！本老字號糖水舖推介：Anson Lo MV取景地教主同款座位 / 師傅手製流心芝麻湯圓 / 米芝蓮必比登推介勁薑湯圓

#親民美味 #湯圓 #老店情味 #糖水舖 #美食特集 #老字號 #Food News #元宵節 #糖水
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Text: Sammy Leung

　　明日(24日)就是元宵節，大家在元宵節通常會做甚麼呢？很多人在這一天都會吃湯圓，求一個好意頭。今次會為大家介紹4間老字號糖水舖，當中有MIRROR教主MV取景地、必比登推介、糖水界有名的，間間都充滿情懷，明日元宵節一齊去吃湯圓吧！

 

元宵湯圓糖水│1. 福元湯圓：Anson Lo MV取景地！坐教主同款座位

 

　　第一間要說的是福元湯圓，福元湯圓在香港已經有30年歷史，由一開始的車仔糖水檔做到在炮台山福元街開店，更因位於福元街而命名成「福元湯圓」。大家又有沒有吃過呢？福元湯圓主打手工搓的湯圓，湯圓皮薄得來又很煙韌，一咬開就有流沙的感覺，粒粒都十分足料。而人氣的湯圓內餡有濃郁芝麻及香甜粒粒花生，甜度適中，一口接一口，配上薑湯，一點都不膩！

 

 

圖片來源：福元湯圓

 

 

　　除了以上糖水外，福元湯圓其他推介有糖不甩、桂花酒釀湯圓、芝麻糊湯圓、綠豆沙配湯圓、紅豆沙配湯圓、桂花酒釀湯丸、芒果椰汁黑糯米等等，真的有很多選擇。

 

圖片來源：福元湯圓

 

　　重點來了！原來，MIRROR成員教主Anson Lo的《不可愛教主》MV，都曾在福元湯圓店內取景，所以大家如果想坐教主同款座位及糖水，一定要去了！

 

圖片來源：YouTube@ MIRROR 

 

圖片來源：YouTube@ MIRROR

 

福元湯圓

地址：炮台山福元街7號利都樓地下I-1舖

電話：5693 0859/ 3106 0129

詳情按此

 

下一頁：每天早上磨製芝麻、合桃及杏仁整成招牌三寶+薑茶黑芝麻餡湯圓

 

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