  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

01/03/2024

Mr. CHEESECAKE登陸香港！米芝蓮大廚主理、被喻為「東京no.1芝士蛋糕」！3種食法嘗流⼼口感！必買香港限定抹茶味！即睇地址+價錢+預訂方法

#日本 #芝士蛋糕 #東京 #Food News #K11 MUSEA #東京甜品 #尖沙咀 #Mr. CHEESECAKE #軟心芝士蛋糕 #日本甜品 #田村浩二 #抹茶 #八女抹茶 #甜品 #米芝蓮 #名店
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　「東京 No.1 芝士蛋糕」3 月登港！日本人氣芝士蛋糕品牌 Mr. CHEESECAKE 由米芝蓮星級大廚主理，主打香濃軟滑的軟心芝士蛋糕，但因製作工序繁複，每天只限量 32 份，每次出爐總會被搶購一空。好消息是，Mr. CHEESECAKE 將於 3 ⽉ 2 ⽇起在尖沙咀  K11 Musea 開設首間海外 pop-up store，為期 3 個⽉，賣招牌芝士蛋糕及香港限定的抹茶⼝味，唔使飛日本都食到啦！

 

（圖片來源︰Mr. CHEESECAKE）

 

Mr. CHEESECAKE｜打造「人生中吃過最好的芝士蛋糕」

 

　　主理人田村浩二曾在米芝蓮三星級餐廳擔任過主廚，直至 2018 年創立 Mr.Cheesecake，獨賣自家研製、「可能係人生中吃過最好食」的軟心芝士蛋糕，結合烤焙、⽣芝⼠蛋糕特色，入口香濃順滑如雪糕慕絲，卻鹹而不膩帶清爽感，旋即成為日本人氣甜點，累計銷量超過 100 萬個。原來秘訣在蛋糕加入香草、檸檬和零陵香豆，散發出甜美清爽的香氣；而且先隔水加熱烘烤，令蛋糕達至半熟的嫩滑口感，表面則全熟，讓大家每啖都吃出兩種口感。

 

（圖片來源︰Mr. CHEESECAKE）

 

　　Mr. CHEESECAKE 的芝⼠蛋糕根據溫度改變其味道和香氣，如把芝⼠蛋糕冷凍後即食，質感像雪糕⼀樣，酸味較突出；完全解凍的話，質感就像布甸般滑溜，吃出的甜味和香氣也在溫度下最為明顯。要數主廚推薦的，一定是半解凍芝⼠蛋糕，外層細膩綿密，内層呈有芝⼠流⼼的感覺，也是品嚐原味蛋糕的最佳方法！

 

（圖片來源︰Mr. CHEESECAKE）

 

下一頁︰香港店限定⼝味！

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

我要回應

更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#日本 #芝士蛋糕 #東京 #Food News #K11 MUSEA #東京甜品 #尖沙咀 #Mr. CHEESECAKE #軟心芝士蛋糕 #日本甜品 #田村浩二 #抹茶 #八女抹茶 #甜品 #米芝蓮 #名店

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk