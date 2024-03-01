Mr. CHEESECAKE登陸香港！米芝蓮大廚主理、被喻為「東京no.1芝士蛋糕」！3種食法嘗流⼼口感！必買香港限定抹茶味！即睇地址+價錢+預訂方法

「東京 No.1 芝士蛋糕」3 月登港！日本人氣芝士蛋糕品牌 Mr. CHEESECAKE 由米芝蓮星級大廚主理，主打香濃軟滑的軟心芝士蛋糕，但因製作工序繁複，每天只限量 32 份，每次出爐總會被搶購一空。好消息是，Mr. CHEESECAKE 將於 3 ⽉ 2 ⽇起在尖沙咀 K11 Musea 開設首間海外 pop-up store，為期 3 個⽉，賣招牌芝士蛋糕及香港限定的抹茶⼝味，唔使飛日本都食到啦！

（圖片來源︰Mr. CHEESECAKE）

Mr. CHEESECAKE｜打造「人生中吃過最好的芝士蛋糕」

主理人田村浩二曾在米芝蓮三星級餐廳擔任過主廚，直至 2018 年創立 Mr.Cheesecake，獨賣自家研製、「可能係人生中吃過最好食」的軟心芝士蛋糕，結合烤焙、⽣芝⼠蛋糕特色，入口香濃順滑如雪糕慕絲，卻鹹而不膩帶清爽感，旋即成為日本人氣甜點，累計銷量超過 100 萬個。原來秘訣在蛋糕加入香草、檸檬和零陵香豆，散發出甜美清爽的香氣；而且先隔水加熱烘烤，令蛋糕達至半熟的嫩滑口感，表面則全熟，讓大家每啖都吃出兩種口感。

（圖片來源︰Mr. CHEESECAKE）

Mr. CHEESECAKE 的芝⼠蛋糕根據溫度改變其味道和香氣，如把芝⼠蛋糕冷凍後即食，質感像雪糕⼀樣，酸味較突出；完全解凍的話，質感就像布甸般滑溜，吃出的甜味和香氣也在溫度下最為明顯。要數主廚推薦的，一定是半解凍芝⼠蛋糕，外層細膩綿密，内層呈有芝⼠流⼼的感覺，也是品嚐原味蛋糕的最佳方法！

（圖片來源︰Mr. CHEESECAKE）

下一頁︰香港店限定⼝味！