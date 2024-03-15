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15/03/2024

香港美食｜城中必食鰻魚飯推介！日本過江龍鰻魚飯專門店 / 不用$100食炭火生燒美洲鰻鱺 / 燶邊太陽蛋黯然銷魂鰻魚飯

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Text: Sammy Leung

　　每次去日本，鰻魚飯都是必食Item，大家在日本吃過哪一間餐廳的鰻魚飯是值得推介呢？如果大家暫時未去到日本，又想念日式鰻魚飯，今次就介紹一下香港的鰻魚飯！以下幾間都是很多人推介的城中人氣鰻魚飯，有日本的過江龍，都有CP值很高的餐廳，即睇！

 

香港鰻魚飯│1. 名代宇奈備長炭燒鰻魚飯專門店：日本連鎖過江龍

 

　　日本連鎖鰻魚飯專門店「名代宇奈とと」在都有分店「名代宇奈備長炭燒鰻魚飯專門店」，大家吃過了嗎？「名代宇奈備長炭燒鰻魚飯專門店」主打即場以備長炭烤烘鰻魚，炮製出有淡淡炭香的鰻魚，鰻魚外脆內軟，非常厚肉。有微微炭香的鰻魚配上粒粒分明的米飯及特製醬油，甜而不膩，每啖都感受到鰻魚的香氣。而且，最重點是「名代宇奈備長炭燒鰻魚飯專門店」的鰻魚飯最平$68就食到，CP值得高！如果大家覺得不夠喉，可以選擇雙層鰻魚丼、鰻魚重 特大，真的超滿足！

 

 

 

 

 

　　除了有人氣的鰻魚丼外，其他必食Item有鰻魚玉子燒、天婦羅、鰻魚肝串燒、鰻魚柳川鍋，愛吃鰻魚的朋友一定不可以錯過！

 

 

名代宇奈備長炭燒鰻魚飯專門店

地址：坑口東港城第一層 196 號舖

詳情按此

 

下一頁：只挑選約2斤重鰻魚！每日即劏即燒

 

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