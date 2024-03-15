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15/03/2024

深圳好去處｜深圳打卡甜品推介！法國名店經典栗子蒙布朗 / 在世外桃源食廿四節氣下午茶 / 蛋香味超濃幸福感梳乎厘班戟

#美食特集 #0+3 #北上食買玩 #深圳 #短線遊 #美食 #餐廳 #深圳美食 #北上美食 #打卡 #拍照
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Text: Sammy Leung

　　很多人手上都應該會有一張北上打卡、必食餐廳的清單，如果你一日的行程中的午餐、晚餐已經計劃好食甚麼了，今個星期不如我們一齊看看深圳的打卡甜品吧！深圳吃甜品的地方有很多，今次會推介小紅書網民大讚的，減少中伏的機會！北上遊玩時，順便吃一次甜品吧，為生活加上一點甜！

 

延伸閱讀：深圳好去處｜深圳打卡餐廳推介！最美懸崖餐廳睇無敵大海景 / 闖大唐不夜城食重慶火鍋 / 岩石洞穴食新式西班牙菜

 

深圳打卡甜品│1. 小蜇屋日韓食堂·甜憩：溫馨治癒日韓風！打住卡食法式鮮莓吐司

 

　　第一間要介紹的是主打日韓食堂的小蜇屋日韓食堂·甜憩(海上世界店)，一聽到名字就知道這間店是走日本、韓國風，店內環境由木製家居及暖色系組成，令到客人有一種溫馨治癒的感覺，走進去真的十分好像可以遠離了繁忙的都市，所以十分適合打卡。另外，店外還有個小花園的設計，陽光灑在桌子及植物上，去了一定會瘋狂打卡的！

 

 

圖片來源：大眾點評

 

圖片來源：大眾點評

 

　　看完環境之後，就看看有甚麼甜品值得一試！這間店除了有正餐之外，甜品的選擇非常多，好像是網民大推的法式鮮莓吐司，新鮮的士多啤梨配上沾了蛋汁煎至金黃色的吐司，鬆軟得來又帶點清新，好好味！而另一款大家都讚的甜品是抹茶紅豆舒芺蕾鬆餅，這間店的梳乎厘班戟十分鬆軟，咬下去很像吃雲朵一樣，配上抹茶醬、雪糕、紅豆等，甜而不膩。

 

圖片來源：大眾點評

 

圖片來源：大眾點評

　　其他推介甜品有提拉米蘇、阿芺佳朵、南瓜巴斯克蛋糕、菊花雪朵白玉碗，多叫幾個朋友一齊去試吧！

圖片來源：大眾點評

 

圖片來源：大眾點評

 

圖片來源：大眾點評

 

小蜇屋日韓食堂·甜憩(海上世界店)

地址：深圳南海意庫2棟106室

 

下一頁：法國知名甜點店！食經典栗子蓉蒙布朗

 

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