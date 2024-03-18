  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

18/03/2024

扒房推介｜城中必試性價比高扒房！即將結業哥登堡懷舊港式鐵板扒餐 / $298起120分鐘放題食烤肉眼、羊西冷 / 法式扒房試美國 USDA Prime 靚牛+任食薯條

#美食特集 #打卡 #香港餐廳 #任食 #餐廳 #金鳳大餐廳 #哥登堡餐廳 #香港美食 #牛扒 #La Vache！ #薯條 #BELLA SHINE
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　近日，土瓜灣哥登堡餐廳宣布3月尾結業，推出「告別大餐」，吸引不少人去排隊打卡，排隊的人龍更幾乎排到街尾。今次就和大家介紹這間舊式扒房，及4間鋸扒餐廳，有平民的、任食的，都有法式扒房食美國 USDA Prime 級肉眼牛扒。即睇！

 

香港扒房│1. 哥登堡餐廳：40多年歷史「平民扒房」今月結業

 

　　位於土瓜灣的哥登堡餐廳是港式扒房，有40多年歷史，最近指因為經營不善，所以會在3月31日結業。相信很多街坊知道後，都會覺得很可惜！「平民扒房」哥登堡餐廳主打港式鐵扒餐，好像是肉質超嫰的紐西蘭牛柳，煎好放上鐵扒送到客人面前，客心再淋上不同的醬汁，熱辣辣，好惹味。

 

圖片來源：TVB USA Official

圖片來源：TVB USA Official

 

　　羅宋湯、椰汁紅豆冰、燒春雞、羊扒、T骨牛扒、黑椒牛柳粒等等，都是這間餐廳的必食菜式！鐵扒餐會包餐包、湯、主菜及餐飲，價錢由$110至$170不等，十分抵食。一個個熱辣辣的鐵扒餐、保留多年的舊式西式裝潢配上白衫黑西褲侍應，大家除了可以食到小時候的味道後，更是一種情懷！而宣布結業後，很多人都想支持一下哥登堡餐廳，所以都在門外大排長龍，想試一下「告別大餐」。如果大家想在最後支持一下哥登堡餐廳，就要快手了！

 

 

圖片來源：TVB USA Official

 

 

哥登堡餐廳

營業時間：上午11時至下午11時半

地址：土瓜灣馬頭圍道440號地舖

 

下一頁：老字號港式扒房超多分店！

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#美食特集 #打卡 #香港餐廳 #任食 #餐廳 #金鳳大餐廳 #哥登堡餐廳 #香港美食 #牛扒 #La Vache！ #薯條 #BELLA SHINE

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk