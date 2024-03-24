復活節8大開餐推介！Brunch、自助餐、套餐齊晒！營火燒烤主題Buffet / 超抵75折早鳥優惠食海鮮 / 勁Chill復活節野餐套裝

還有幾天就是復活節！難得放大假，當然要吃一餐好的！今次為大家推介不同餐廳的自助餐、套餐及早午餐，有早鳥優惠食新鮮生蠔、酒店下午茶食矜貴魚子醬、抵食Brunch，在復活節好好獎勵一下自己吧！

復活節 2024│1. W酒店KITCHEN餐廳：營火燒烤主題自助餐食嫩滑多汁叉燒醬燒腩

W酒店的KITCHEN餐廳在3月29至4月1日期間會在「環球營火燒烤」自助餐中推出復活節限定菜式，先看看「環球營火燒烤」自助餐的菜式，這次主題的自助餐會運用不同醬汁和香料，烹調出BBQ炭燒風味菜式，好像是嫩滑多汁的叉燒醬燒腩、泰式班蘭葉包雞等，其他推介有八仙醬炒牛肉粒、惹味桑拿蝦、肉質鮮嫩的天使粉紅蝦。

除了「環球營火燒烤」自助餐的菜式，迎合復活節會有不同的造型限定菜，好像是蟹籽魔鬼蛋、美祿提拉米蘇、香蕉牛奶巧克力蛋糕、檸檬蛋白塔、榛果朱古力慕斯蛋糕等。

W酒店KITCHEN餐廳

日期：2024年3月29至4月1日

時間：自助午餐下午12時至下午2時30分；自助晚餐晚上6時至晚上9時30分

價錢：自助午餐成人$446、小童$286；自助晚餐成人$718、小童$446

地址：香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西1號

電話：3717 2299

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