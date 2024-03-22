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22/03/2024

深圳好去處｜深圳童話打卡餐廳推介！法國南部莊園仙境咖啡店 / 侘寂中古風懸崖森林具電影感 / 《愛情而已》取景地度假風泰國菜

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Text: Sammy Leung

　　大家在星期六日或公眾假期，都會約同朋友一齊北上吃喝，但常常都去同樣的商場、餐廳，可能就會漸漸覺得沒新意。但其實深圳還有很多值得一去的餐廳，今次編輯為大家選了幾間超夢幻的小紅書網民大讚的深圳打卡餐廳，進去之後真的好像身處童話故事中！

 

延伸閱讀：深圳好去處｜深圳特色小鎮、社區推介！全部免費入場！古色古香客家古村落 / 600年古城食火紅客家菜 / 被網民譽為「深圳莫奈花園」

 

深圳打卡餐廳│1. Lamant Manor已聞花名·關於藍：仙境法國南部莊園咖啡店

 

　　第一間餐廳叫Lamant Manor已聞花名·關於藍，這間是一間西式的咖啡店，門口的白色木門、紅磚牆已是一大打卡位，當中大家走進去這餐廳，會覺得自己置身在法國南部莊園一樣！白色的古典白色柱子、蕾絲裝飾、小水池及噴泉、木製小閣樓，重點是四周都種滿植物及繡球花，超，級，漂，亮！有小紅書網民指，自己好像去了仙境一樣，更建議大家著淺色系衣服及早一點來排隊！

 

圖片來源：小紅書@ Lamant Manor已聞花名

 

 

圖片來源：小紅書@ Lamant Manor已聞花名

圖片來源：小紅書@ Lamant Manor已聞花名

 

圖片來源：小紅書@ Lamant Manor已聞花名

圖片來源：小紅書@ Lamant Manor已聞花名

圖片來源：小紅書@ Lamant Manor已聞花名 

圖片來源：小紅書@ Lamant Manor已聞花名

 

　　Lamant Manor已聞花名·關於藍提供下午茶及晚餐，下午茶大約118人民幣起就有一份甜品/三明治/炸物，再加一杯飲品；晚餐則要預約，菜式有漢堡、牛扒等！提提大家，因為花草較多，所以要做足防蚊措施。

 

圖片來源：小紅書@ Lamant Manor已聞花名

 

Lamant Manor已聞花名·關於藍

時間：上午10時至下午10時

地址：深圳南山深港花卉中心E15號

詳情按此

 

下一頁：侘寂中古風懸崖森林餐廳具電影感

 

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