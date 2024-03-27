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27/03/2024

亞洲50最佳餐廳2024名單公開！東京Sézanne登榜首！香港6餐廳上榜︰大班樓高居no.4！邊間按年飆升32位打入五強？

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　　2024 年度「亞洲 50 最佳餐廳」得獎名單剛在昨晚（26 日）於首爾頒獎禮上揭曉，位於東京的 Sézanne 由去年的第 2 位躍升至榜首，首次登上亞洲最佳餐廳寶座！香港也有 6 間餐廳上榜，排名最高是第 4 位的大班樓，緊隨其後的永更按年大幅飆升 32 位，直衝上五強位置！即睇「亞洲 50 最佳餐廳」得獎餐廳介紹！

 

　　今年的得獎名單同樣由 318 位具影響力的美食作家、食評家、主廚、餐飲企業家和亞洲餐飲界領袖，從 19 個亞洲城市的餐廳中投票選出 50 間最佳餐廳，當中有 8 間屬首次入圍。最注目一定是獲選第一位的東京 Sézanne，主打新派法式料理，主廚 Daniel Calvert 擅長以時令日本食材炮製一道道精緻法國菜，配搭稀有香檳、手工氣泡酒，更能讓大家打開味蕾。Sézanne 由 2021 年開幕至今，短短 3 年便從第 17 位攀升至榜首，成功稱霸亞洲，實力非凡。

 

Sézanne（圖片來源︰Asia’s 50 Best Restaurants）

 

Sézanne（圖片來源︰Asia’s 50 Best Restaurants）

 

下一頁︰東京Florilège高居no.2！香港代表大班樓、永打入五強

 

 

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