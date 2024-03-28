懷舊冰室 | 城中打卡必去冰室推介！金記名物厚切豬扒飯 / 紅Van主題陳凱琳都去 / 綠色卡位食坪洲名物蝦多士 / 舊式鐵閘+大龍鳳裝置

如果有留意的話，早2日的新聞都有提到「金記冰室」，原來本地餐飲集團金記冰室多逹7間分店在今年相繼結業，而回應傳媒查詢時形容是「壯士斷臂」，日後營業或會集中在油尖旺區等地。金記冰室其實有很多間都值得去打打卡，之前就做過懷舊冰室，不如今次就和大家看看打卡冰室！

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懷舊冰室│1.金記冰室：保留了老店裝修風味！食鮮茄濃汁焗厚切豬扒飯配紅豆冰

金記冰室前身是筲箕灣的大排檔，在1967年老闆陳桂秋租下筲箕灣道的舖位開設冰室。而為了延續這份香港人的集體回憶，金記冰室保留了老店的裝修和風味，以綠色、金色、啡色作為主調，間間分店都有不同的打卡位，好似沿用歷久不衰的金漆招牌、綠色磚牆、吊燈等，黃大仙店更有獨特形狀當舖招牌，大家可以去不同的分店發掘下屬於自己的打卡位！





圖片來源：金記冰室

圖片來源：金記冰室

圖片來源：金記冰室

而在食物方面，金記冰室有王牌美食鮮茄濃汁焗厚切豬扒飯，厚肉的豬扒一口咬下去會感受到濃濃的鮮茄味；牛肉肉質鮮嫩、不會太油太乾爽的金牌乾炒牛河，超有鑊氣；惹味的港式咖哩豬扒飯，豬扒吃下去外酥內軟。而其他推介有奶茶、紅豆冰、鐵板美式雜扒、金記三文治及蛋白杏仁茶等等。

圖片來源：金記冰室

圖片來源：金記冰室

圖片來源：金記冰室

圖片來源：金記冰室

金記冰室

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