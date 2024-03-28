ViuTV《全民造星5》出身樂隊ROVER互窒大爆飲食喜好！點解Jason壓力指數最高？Kim卓金樂食三哥會加砂糖？亨仔有幾大食？食幾辣？希晉想變到Stanley@MIRROR咁大隻

今年2月29日才出道、《全民造星5》出身的樂隊ROVER早前全員出動率先嘗試譚仔三哥新品。不過Kim、亨仔、希晉及Jason @ ROVER並沒有只顧食食食，依然記掛Fans大派福利，於訪問大爆自己的飲食習慣，以及處理壓力時的態度等！究竟邊個最食得辣？Kim吃米線時有特殊習慣？他們在影片內將逐一爆料，公開自己的Comfort Food，Fans之後想送禮物給偶像就識做喇！除了認真分享外，他們都忍不住互窒對方，究竟身為唯一隊員希晉是不是「團欺」不停被取笑？即睇片看他們大放笑彈！