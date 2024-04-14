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14/04/2024

自助餐2024｜4月必食Buffet推介！豪食生蠔、龍蝦、厚煎鵝肝 / 超抵文華東方自助餐 / 牛主題勁食酥炸和牛、威靈頓牛扒

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　　愛自助餐的各位，今個月會去哪裏吃自助餐呢？每次和朋友聚餐，最怕就是啱大家口味的餐廳，所以自助餐就是最好的朋友聚餐選擇。今次和大家看看四月的自助餐，有些真的十分抵食，即睇！

 

四月自助餐2024│1. 港威酒店Three on Canton：任食生蠔+鱈場蟹+酥炸和牛

 

　　港威酒店Three on Canton在四月推出優質頂級牛肉自助晚餐，主打優質頂級牛肉，用這些食材炮製出各式牛肉料理。海鮮方面有任食生蠔和鱈場蟹，而其他必食菜有安格斯牛肉沙律、香脆的酥炸和牛、「芝」味十足的墨西哥芝士免治牛肉餡餅等。而每晚輪流供應即切牛肋扒、威靈頓牛扒，真的很吸引。一位最平$748就食到，愛食牛的人士有興趣可以去試試！

 

 

港威酒店Three on Canton尊尚牛宴自助晚餐

時間：晚上6時30分至10時

價錢：星期一至四$725、星期五至日、公眾假期及前夕$748

地址：尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店3樓

詳情按此

 

下一頁：快閃買一送一任食生蠔、鱈場蟹腳

 

 

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