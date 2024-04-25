母親節自助餐2024 | 帶媽媽食餐好！母親節Buffet推介：買二送一食生蠔蟹腳鵝肝 / 7折早鳥優惠飲滋補瑤柱螺頭燉花膠+椰汁雪燕 / 一位難求JW萬豪食南非鮑魚+送下午茶自助餐優惠券

下月就是母親節，大家計劃怎樣跟母親、另一半慶祝了嗎？如果還未訂好餐廳，又未買禮物，就要趕快了！今次就一齊看看母親節自助餐，當中有海鮮Buffet、亞洲風味、泰式自助餐，有些更有早鳥優惠，即睇！

母親節自助餐│1. 帝逸酒店Alva House海陸交饗曲海鮮自助晚餐：生滾龍蝦蟹粥+即開生蠔！母親節加推燕窩芒果拿破侖+燕窩蛋撻

帝逸酒店 Alva House的海陸交饗曲海鮮自助晚餐由即日至至6月30日推出，主打肥美鮮甜的龍蝦及螃蟹，真的有很多海鮮美食，除了有冰鎮龍蝦、即開生蠔、鐵板燒及爐端燒外，還會有花膠蟹肉海王羮、芝士焗龍蝦、花雕龍蝦蟹肉蒸蛋、生滾龍蝦蟹粥、瑤柱蟹肉扒時蔬、龍蝦鉗蟹肉周打湯。而在2024年5月4 日至5日及 11日至12日仲會為母親節加推養顏菜式，包括滋補的花旗蔘燉烏雞湯，當然少不了 一系列美顏養生的燕窩甜品，有燕窩芒果拿破侖、燕窩椰汁桂花糕、燕窩桂圓冬瓜茶凍、燕窩士多啤梨忌廉卷、燕窩蛋撻和燕窩木瓜銀耳糖水，真的十分滋補，大家可以帶媽媽來過一個養顏的母親節！





而在網上訂購，仲有機會有優惠，所有價目另加一服務費。菜式或因季節變化及供應情況而改變。

帝逸酒店Alva House海陸交饗曲海鮮自助晚餐

海陸交饗曲海鮮自助晚餐日期：即日至至6月30日

母親節限定日期：2024 年 5 月 4 日至 5 日及 11 日至 12 日

時間：星期一至四晚上6 時至 9 時 30 分、星期五至日及公眾假期及其前夕晚上 6 時至 9 時 30 分。而2024 年 5 月 11 日至 12 日首輪下午 5 時 30 分 至晚上 8 時、次輪晚上 8 時 30 分至11 時

價錢：

- 星期一至四(晚上 6 時至 9 時 30 分) 成人$758、5 - 11 歲小童$458、65 歲以上長者$570

- 星期五至日及公眾假期及其前夕(晚上 6 時至 9 時 30 分)成人 $828、5 - 11 歲小童 $488、65 歲以上長者$620

-2024 年 5 月 11 日至 12 日首輪下午 5 時 30 分至晚上 8 時成人$828、5 - 11 歲小童$488、65 歲以上長者$620

-2024 年 5 月 11 日至 12 日次輪晚上 8 時 30 分至11 時成人$828、5 - 11 歲小童$488、65 歲以上長者$620

地址：香港沙田源康街 1 號帝逸酒店 1 樓

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