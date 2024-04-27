母親節2024 | 母親節自助餐十大精選！早鳥優惠最抵6折送花膠扒鮑魚 / JW萬豪送下午茶優惠 / $551起食生蠔、鱈場蟹腳、佛跳牆

過多2星期就是母親節，大家準備好未？相信很多人都開始做功課，看看哪一間餐廳抵食或者CP值高！今次跟大家一齊看看母親節自助餐，當中有很多性價比超高，除了有任食生蠔，仲有鮑魚！早些訂位仲可能有折，Go go go！

母親節自助餐│1. 香港康得思酒店The Place：任食生蠔、鱈蟹腳、鮑魚燴鴨掌！

香港康得思酒店的The Place在今次母親節推出味遊「鮮」境自助餐，主打環球海鮮菜式！食自助餐一定好想知有沒有冰鎮海鮮，對，The Place的味遊「鮮」境自助餐當然有冰鎮海鮮，好像是生蠔、鱈蟹腳、原隻開邊龍蝦和翡翠螺等都有！其他推介菜式有特別為母親節炮製的花之戀、鵝肝慕絲酥皮盒配無花果醬、鮑魚燴鴨掌等。不過要留意，午餐就沒有原隻開邊龍蝦、鵝肝慕絲酥皮盒配無花果醬，但有龍蝦鉗及龍蝦沙律酥皮盒配三文魚籽。

如果大家惠顧自助晚餐，每位媽媽仲會有免費一份鮑魚蟲草花燉雞湯，超級滋補養顏！

The Place母親節味遊「鮮」境自助餐

日期及時間：2024年5月11日和12日中午12時至下午2時半、晚上6時半至晚上9時45分

價錢：

-自助午餐（星期一至五）成人$398元、長者$338、小童$238

-自助午餐（星期六﹑日及公眾假期，2024年5月11至12日除外）成人$468、長者$398、小童$298

-自助午餐（2024年5月11至12日）成人$588、長者$438、小童$388

-自助晚餐（星期一至四）成人$778元、長者$678、小童$478

-自助晚餐（星期五﹑六﹑日﹑公眾假期前夕及公眾假期，2024年5月11至12日除外）成人$798、長者$698、小童$498

-自助晚餐（2024年5月11至12日）成人$838、長者$688、小童$588

地址： 香港九龍旺角上海街555號

詳情按此

下一頁：泰式主題惹味泰式串燒+冬陰公+海鱸魚+焗波士頓龍蝦+焗蠔