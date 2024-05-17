全球即食麵排名2024出爐！百勝廚叻沙、老媽拌麵入選！港人超愛營多麵排第幾？即睇邊款香港買到！

為了快、方便，很多人不時都會食即食麵，大家吃過最好吃的即食麵又是哪一款呢？可能大家家中都會有一款牌子是必買，更會長期買一些做貯糧。而最近的《The Ramen Rater》全球即食麵排名2024出爐，到底在香港又買不買到？即睇結果！

第10位：明星食品一平夜店炒麵(醬油味)

第10位是來自日本的明星食品一平夜店炒麵(醬油味)，評論指炒麵加上蛋黃醬和芥末，十分好吃！大家可以在HKTV Mall上找到！

圖片來源: HKTV Mall

第9位：拉面說 泰式海鮮冬蔭功拉麵

第9位是拉面說的泰式海鮮冬蔭功拉麵，軟軟的麵條配上濃郁的冬蔭功湯，適合口味重的人。大家可以在HKTV Mall上找到！

圖片來源: HKTV Mall

第8位：營多麵印度炒麵





第8位是港人超愛吃的營多麵，而今次上榜是印度炒麵味，有超多口味！

圖片來源：snackaffair

第7位：紅廚 蝦米香乾撈麵





第7位是馬來西亞的紅廚蝦米香乾撈麵，有濃濃的蝦味，加上微辣的醬料，值得一試。大家如果想試，香港都有些網上平台可以買到！

圖片來源：港亞百貨

第6位： Mamee Chef的風味仁當口味

第6位是來自馬來西亞的Mamee Chef，這間有很多口味，而今次上榜的是風味仁當口味口味。

圖片來源：theramenrater

第5位：老媽拌麵 黃金鵝油炸醬麵

第5位是老媽拌麵的黃金鵝油炸醬麵，大家可以在HKTV Mall上買到！

第4位： MyKuali 檳城黑咖喱湯麵

第4位是MyKuali的檳城黑咖喱湯麵，評論是檳城白咖哩和黑咖哩都一樣好吃。可以在HKTV Mall上買到！

圖片來源: HKTV Mall

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