沙田新派泰菜 x 中菜！名廚坐鎮IG able兼有水準：烤純野生巨型羅氏蝦 / 船面湯底安格斯牛火鍋 / 冬蔭蝦頭膏蟹肉梳乎厘奄列

很多港人都愛食泰國菜及中菜，而早前於沙田新城市新開了一間正宗泰國在地口味餐廳「Here Thai Market」，除了餐廳的主廚大有來頭，「Here Thai Market」主打親民的新派泰菜 X 中菜，一齊先看看有甚麼特色菜！

「Here Thai Market」主打新派泰菜 X 中菜，將做工精緻的中菜揉合味感多變的泰菜，想大家不用飛到泰國，都可以品嘗到親民美食。而餐廳2位名廚都大有來頭，第一位是Chef Man 的文偉賢師傅，雖然他生於香港，但在泰國開設了一家獲得米芝蓮推薦的餐廳，古天樂和鄧達志等都曾是坐上客；第二位米芝蓮名廚 Chef Ton則主理多間米芝蓮星級餐廳，其中一家榮獲米其林一星，其他四家則獲得米其林推薦。到底這樣厲害的班底會帶來甚麼令人驚喜的泰菜中菜呢？

一餐的開始，一定先看看前菜及小食，除了有不同款式的串燒外，推介有烤巨型羅氏蝦及九層塔炒羅氏蝦，前者是使用了泰國空運到港的純野生巨型羅氏蝦，先在焗爐中用200度高溫焗至七成熟，鎖住肉汁，再在燒烤爐烤至全熟。大家一口咬下去，先會感受到金黃色的蝦膏，蝦肉十分肥厚結實，沾上泰式海鮮辣醬汁，正！如果覺得不夠喉，大家可以點九層塔炒羅氏蝦，肉質鮮嫩又鮮美的羅氏蝦，配上九層塔及秘製的醬汁炒製，超有泰國風味！道道菜式一上枱，就一定要相機食先，因為真的十分好打卡！

不同款式的串燒

巨型羅氏蝦

九層塔炒羅氏蝦 $168

如果大家覺得未夠喉，不妨試一試冬蔭蝦頭膏蟹肉奄列，質感輕而蓬鬆的梳乎厘，配上泰國空運到港、肉質飽滿的蟹肉及Chef Ton特調製的冬蔭蝦頭膏醬，食落十分惹味！

冬蔭蝦頭膏蟹肉奄列 $238

輪到主菜，先要介紹泰式安格斯牛肉火鍋，使用了泰國船面湯底，湯底用豬肉、黑醬油及多種香料熬製而成，湯頭則使用豬紅打碎混合香料和Chef Ton秘製調味料，利用高溫燉煮，所以湯底十分濃郁惹味！說明了是牛肉火鍋，又怎可以少了牛肉呢！這菜式選用美國安格斯牛肉，超有牛味！

泰式安格斯牛肉火鍋$198

其他推介主菜還有選用空運到港加上泰國河粉美國安格斯牛肉、芥蘭、紅椒、泰國沙姜等多種配料，配以Chef Ton秘製醬汁炒製而為的牛柳炒闊河粉($148)，食落散發淡淡煙熏味；蟹肉炒飯($148)選用泰國空運到港、肉質飽滿的蟹肉，配上修長泰國米炒成。

牛柳炒闊河粉($148)

蟹肉炒飯($148)

海南雞

店內還有很多菜式選擇

食到最後，一定要食甜品收尾，但這間餐廳必食的有泰式香蕉煎餅，餅底製作採用煉奶，令口味甜得來有陣陣香氣，香蕉放入煎餅之前抹上蛋液，雙面慢煎便完成。配合朱古力和煉奶食用，真的好像到了泰國一樣！是傳統的街頭甜品代表作。

泰式香蕉煎餅 $88

飲品方面，這間店供應泰國老字號茶店 Lung Ngen Coffee 的知名奶茶咖啡！飲品原材料選用清邁種植的茶葉及咖啡豆，沖泡的水要用班蘭水，再用瓦煲煲出淡淡幽香，不妨飯後來一杯！

Here Thai Market

地址：沙田正街18-19 號新城市廣場3 期2 樓A216 號舖

電話：3108 2197