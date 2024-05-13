MUJI｜日本無印良品討論度極高小食推介+公開隱藏食法！2個方法令芝士魚乾更美味！邊幾款香港買到？

日本無印良品（MUJI）不時在社交平台分享店內的隱藏人氣商品，最近就公開 3 款討論度最高的小食，並附上日本網民推薦的「隱藏食法」，進一步提升小食滋味！

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無印良品小食推介｜烤芝士魚乾︰稍為烤一下更美味

烤芝士魚乾，是把北海道車打芝士放在魚肉片上烤烘而成的滋味小食，日本 MUJI 近日限定推出加大版之後大受歡迎，日本網民都讚這款小食本來就讓人吃上癮；要是再用煎鍋把魚乾部分煎至酥脆，或者整個放入焗爐稍為烤一下，美味倍增！要留意，香港店暫時只供應切成小塊的烤芝士魚乾，不過用上日方推薦食法，也能吃到同樣的美味。

日本版加大烤芝士魚乾

烤芝士魚乾

價錢︰$20

網址︰https://onlineshop.muji.com.hk/products/4550512817222

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