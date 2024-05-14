深圳美食 | 深圳精選素食餐廳！¥29素食自助餐食70款菜式 / 中式庭院風黑珍珠餐廳節氣主題晚餐 / 梧桐山打卡禪式素食人均¥50！睇埋泊車資訊

5月15日就是佛誕，不少人都會茹素。而有時人不時都會食食素食，但又覺得好像沒有太多選擇。不！其他素食都有超多選擇，今次就講一講深圳素食餐廳，除了有超抵食的自助餐，還有氣氛的打卡餐廳！

深圳素食餐廳│1. 靜頤茶館：古色古香茶館食鐵板素排

第一間要介紹的是靜頤茶館，說到深圳素食，可能大家都有聽過「靜頤」。靜頤茶館在2000年創立，至今已開店二十多年，主打素、茶結合，希望創新，令到素食口感更豐富。靜頤茶館有不同分店，但今次主要講羅湖店，走進了靜頤茶館羅湖店，可以看到店內有木製家具、書架、國畫，令到整個環境的氣氛素雅、古色古香，有種幽靜的感覺，坐在其中感覺自己回到舊日時光，和朋友坐在一齊談談天，十分寫意！

圖片來源：大眾點評

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靜頤茶館菜式多樣化，編輯整合了3個必點菜式，包括用料豐富的欖菜香椿炒飯，食落充滿欖菜味，一點都不油膩；第二道是糖素醋排骨，爽口又豆味香濃；最後必點是鐵板素排，外觀做得很像肉，而吃落都惹味，是招牌菜之一。其他推介菜有菌菇熬製而成的黑虎掌湯、精緻的九層塔醬粿皮角、棱角蓮子煲等，有小紅書網民指隨便點菜，都不會中伏。而這間店人均約150人民幣，值得一試！

圖片來源：大眾點評

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靜頤茶館

營業時間：上午10時至下午10時

地址：羅湖區寶安南路3029號國速世紀大廈409

泊車資訊：國速中心有地下停車場

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