還有幾星期就到端午節，端午節除了觀看龍舟比賽外，一定要食端午糭，今次一齊看看端午節的端午糭！除了有名人飯堂製作的人氣糭外，還有素食口味、榴槤口味等等，真的十分吸引！早一點訂可能仲有優惠！Let’s go！

端午節2024│1. 國金軒：米芝蓮指南推薦食府！最抵69折食矜貴南非乾鮑魚及原粒日本宗谷瑤柱糭

米芝蓮指南推薦食府國金軒今年推出「至尊雙囍」套裝，包括了2款端陽糭，當中有「原隻乾鮑元貝金腿糭」及「日本十勝紅豆甘栗桂花糭」，前者是採用了 50 頭南非乾鮑魚、原粒日本宗谷瑤柱、金華火腿等矜貴材料製成，而後者用了日本紅豆粒及紅豆蓉，食落豆沙蓉口感十尸分幼滑，配上日本甘栗、桂花及自家製作的玫瑰醬，有種清新的味道，但絕不覺膩。而國金軒「至尊雙囍」套裝禮券於 5 月 31 日前於 Mira eShop 購買可享高達69折優惠。

國金軒

價錢：「至尊雙囍」端陽糭套裝原價$668

領取日期：2024年5月18日至6月8日

地址：香港中環國際金融中心商場三樓3101店、尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場, The Mira Hong Kong 3 樓

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