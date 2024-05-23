香港卜卜蜆火鍋推介！120分鐘台式放題任食鮮甜卜卜蜆+台式麻辣雞煲 / 華麗宮廷風食沙白蜆 / 愛辣人士必試18禁卜卜蜆煲

大家愛吃海鮮嗎？卜卜蜆是澳門的一大美食，但如果不想去太遠，香港有些餐廳都有推出卜卜蜆美食，今次就介紹食到卜卜蜆的香港餐廳，除了有任食外，還有卜卜蜆火鍋！

香港卜卜蜆餐廳│1. 為食仔海鮮火鍋專門店：超多口味！愛辣人士必試18禁卜卜蜆煲

一講到卜卜蜆，又怎可不提「為食仔海鮮火鍋專門店」？「為食仔海鮮火鍋專門店」位於旺角，主打新派海鮮火鍋，而當中最出名的一定是卜卜蜆鍋及龍蝦海鮮鍋。招牌的卜卜蜆鍋，蜆肉鮮甜惹味又大大隻，煮出來的湯底十分鮮，所以打邊爐前一定要飲一口超鮮甜的頭啖湯。

而除了招牌卜卜蜆鍋，「為食仔海鮮火鍋專門店」還推出了不同口味的卜卜蜆鍋，好像是愛辣人士必試的18禁卜卜蜆煲、喇沙卜卜蜆煲、冬蔭功卜卜蜆煲、咸菜豬肚卜卜蜆煲等，愛吃蜆的人要試！

火鍋配料有手打四寶丸、黑松露鮮蝦餃、自家黃金炸響鈴、美國桶蠔、安格斯肥牛、珊瑚蚌、唧唧鯪魚麵、封門柳等等，超多選擇！



為食仔海鮮火鍋專門店

營業時間：下午5時至凌晨2時

地址：旺角白布街4號地舖

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