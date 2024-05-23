中山好去處 | 中山精選網紅打卡餐廳！輕奢風「天空花園」歎西餐 / 主打竹筒菜食現蒸海鮮 / 古風四合院後院圍爐煮茶

港人假日都愛北上，之前就曾經介紹過中山一日遊，今次編輯為大家精選了小紅書較多人討論的中山餐廳，中菜、西餐都齊，這些網紅餐廳除了易打卡外，味道一定吃不太差！即睇！

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中山網紅餐廳│1. Floraciel·天空花園西餐廳：輕奢風「天空花園」

「Floraciel·天空花園西餐廳」是一間新開的打卡餐廳，很多網紅都會去打卡。先看看西餐廳的裝潢，以花園為主要概念，所以店內外都可以看到很多花草樹木，配上落地大玻璃，拍照時除了有窗外陽光照進來，還有藍天白雲，配合餐廳內的樓梯及鋼琴，拍出來連修圖都不用，可以直出，真的有種「天空花園」Feel！西餐廳餐桌、椅子、餐具等設施及用具則用了輕奢風格，低調得來又漂亮。

圖片來源：大眾點評

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「Floraciel·天空花園西餐廳」餐點方面是西式的，必食的有果木炙烤黑椒牛排、羽衣甘藍沙律、三色番茄意大利水牛芝士、 炭烤青花菜、水牛城炸雞中翼、黑松露薯條、天婦羅炸新鮮大明蝦等。另外，餐廳都設下午茶，大家可以和朋友來這餐廳一邊歎下午茶，一邊拍照！

圖片來源：大眾點評

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Floraciel·天空花園西餐廳

營業時間：上午11時半至下午9時半

地址：中山市槎南路9號萬谷菜籃子廣場6樓

泊車資訊：萬谷廣場有停車場

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