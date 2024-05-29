香港肉骨茶推介！馬來西亞、新加坡風味有齊！人氣排隊店濃香肉骨茶大雜錦 / 必試爆汁小籠包配胡椒肉骨茶 / 香噴噴新加坡白胡椒風味

去馬來西亞和新加坡，大家都會必食肉骨茶，雖然這兩個地方的在肉骨茶味道不同，但在香港都相當受歡迎。今次會介紹香港都食到的肉骨茶，馬來西亞和新加坡風味都有齊！Let’s go！

香港肉骨茶│1. 蘇媽.蘇媽馬來西亞茶餐室：人氣排隊店食肉骨茶大雜錦

第一間當然要介紹人氣店「蘇媽.蘇媽馬來西亞茶餐室」，應該很多人都聽過「蘇媽.蘇媽」，但你們又有沒有吃過呢？「蘇媽.蘇媽馬來西亞茶餐室」主打馬來西亞美食，大部份食材由馬來西亞直接入口，保證大家可以嘗到馬來西亞風味！

先說說今次的重點肉骨茶，「蘇媽.蘇媽馬來西亞茶餐室」的肉骨茶以當歸、川芎等多種藥材熬煮而成，大家可以因應自己的喜好，選擇要一字骨、啫喱骨、棒棒骨等，而在上菜後，更會倒一碗肉骨茶給你，肉類可以配上蒜蓉、黑豉油等，食落散發淡淡藥材香，正。如果想啖啖肉，可以選擇蘇媽推介的「肉骨茶大雜錦」，內有花膠雞腳、啫喱骨、棒棒骨、一字骨、豬手仔、三層肉、豆卜及金菇，超滿足。

圖片來源：618上海街

「蘇媽.蘇媽馬來西亞茶餐室」其他推介有椰香咖央多士、福建蝦麵、招牌砂煲老鼠粉、馬拉沙嗲串燒、玻璃魷魚配通菜等。

蘇媽.蘇媽馬來西亞茶餐室

營業時間：上午11時30分至下午10時

地址：九龍深水埗基隆街251號地下、新界荃灣大壩街71號地下、九龍旺角上海街618號G01舖

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