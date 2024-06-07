新餐廳2024 | 6月必試新餐廳！日本名廚監修精品意菜 / 灣仔居酒屋海膽汁帆立貝爐端燒 / 望維港歎拿坡里手工薄餅 / 台灣過江龍$165起半任食火鍋

香港每個月都會有新餐廳開幕，到了六月，當然要介紹一下近期新餐廳！今次除了會有居酒屋、台灣過江龍，仲會有人氣燒肉店及Pizza店！即睇近期有甚麼新餐廳！

六月推介餐廳│1. 灘五郷NADAGOGO：半露天日本串燒料理居酒屋食爐端燒

第一間要介紹的是在灣仔的「灘五郷NADAGOGO」，命名自位於神戶市東灘區的日本清酒聖地「灘五郷」，是一間半露天開放式日本串燒料理居酒屋。佔地1,000平方呎的「灘五郷NADAGOGO」以木系為主打，加入石材等天然元素搭配日本注連繩，大家走進餐廳會有一種昭和風情的感覺，十分Chill！而室內可容納逾40位食客，仲會有12人的VIP房。

而食物方面，會有串燒、爐端燒、刺身、天婦羅、拉麵及甜品等，先講講佐酒必備的串燒，「灘五郷NADAGOGO」團隊在日本訂製一款採用專利技術高溫電燒烤爐，可以將食材保留原汁原味。必食燒鳥串燒有雞腿肉（$42）、雞皮（$38）、雞尾（$38）、雞背頂天（$48）、雞掌中寶（$46）及雞橫隔膜（$48），店內採用日本各縣的雞種如森林雞、阿波尾雞及薩摩地雞，部分罕有部位更精挑本地優質三黃雞及嘉美雞。其他必點串燒還有厚切牛舌芯（$78）、生菜豚肉卷」（$78）、日本芫荽豚肉卷（$46）、日本本菇豚肉卷（$46）等。

其他美食包括即席烹調的日本爐端燒，好像是澳洲和牛横隔膜肉排（$228）、是日廚師推介和牛牛排（$328）、燒日本雞腿肉（$198）、北海道夢之大地豬腩肉西京味噌漬燒（$198）、海膽汁燒原隻北海道帆立貝（$268）、白燒鰻魚（$268）。刺身會有鮪魚赤身刺身串芝麻油酪梨芝麻粉（$108元）、八爪魚串大葉橄欖油墨西哥辣椒粉（$78元）；其他推介有牛油果八爪魚拌山葵醬油（$108）、香蔥吞拿魚腩脆脆（$108）、酒盜芝士（$78）及軟殼蟹天婦羅（$108）等。





以串物方式呈現刺身鮮味

店內的爐端燒菜單焦點有「鹽燒喜之次」

而日本居酒屋又怎可以少了酒單，店會有日本啤酒、燒酎、Highball調酒等，當中日本清酒有日本秋田縣新政酒造的「NO.6系列」，好像是新政 NO.6 X-type AD-HOC 生酛 純米生原酒（720毫升，$2,880）。

灘五郷NADAGOGO

營業時間＂中午12時至下午2時30分及晚上6時至11時30分

地址：香港灣仔船街18號地下

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