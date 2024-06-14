深圳好去處 | 大眾點評深圳必食榜2024粵菜篇！60萬天價秘方製爆汁乳鴿！「粵菜天花板」歎招牌窯土雞、砂鍋黃鱔飯 / 夜宵必食鮮甜膏蟹砂鍋粥

北上餐廳太多選擇，不知道食哪一間才好？如果怕中伏的話，當然要看看網民評論及大眾點評。而大眾點評曾公布了2024年深圳大眾點評必食榜，當中更有10間粵菜餐廳！跟住去，下次就不用煩惱吃甚麼！

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深圳大眾點評必食榜│1. 蘩樓(華強北店)：古色古香抵食點心

「蘩樓(華強北店)」是一間主打點心的餐廳，所以你如果很喜歡飲茶吃點心，就可以一試。「蘩樓(華強北店)」裝潢非常古色古香，大家隨手都可以拍出美美的照片來打卡。推介必食點心有香脆明蝦紅米腸、蘩樓露筍蝦餃皇、綿香沙爹金錢肚、XO醬山椒蒸鳳爪、香脆炭燒煎芋架等。而在大眾點評最平的雙人餐只是143.5元人民幣，就食到3種點心，一個菜及一樣主食，抵食！

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

蘩樓(華強北店)

營業時間：上午9時至下午6時、上午5時至下午9半

地址：振華路118號華麗裝飾大樓1樓（平安銀行旁）

泊車資訊：中航路有道路停車場，距120米

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