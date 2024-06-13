父親節2024｜同爸爸食大餐去邊好？8折歎蟹皇醬燒開邊龍蝦 / 酒店「和牛盛」8道菜 / 平食蠔皇5頭南非鮑魚！同場加映：文華餅店甜品推介

今個星期的重點一定要父親節，大家Book好餐廳了嗎？還未的話，沒關係，今次為大家推介父親節食大餐餐廳，即睇！

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父親節開餐推介│1. 中環國金軒：8折食開邊蟹皇醬燒澳洲龍蝦、濃雞湯花膠雞絲翅

中環國金軒在6月1日至16日推出了2款套餐，包括父親節美饌套餐及父親節佳餚饗宴。先看看國金軒父親節美饌套餐，這套餐至少四位起，每位$1,080就食到，特別菜式包括西班牙黑豚肉叉燒皇拼蔥油露筍海蜇頭、水晶大蝦球、清蒸東星斑、金牌炸子雞、鮮蟹肉扒芥菜膽、鮑心鮮蝦荷葉飯、奉化香芋椰青奶凍拼桂花椰汁紅豆糕。如果想食豪一些，可以選擇父親節佳餚饗宴，這套餐也是至少四位起，每位$1,380就食到，吸引菜式有乳豬鵝肝脆窩巴、蟹皇醬燒澳洲龍蝦(毎位開邊)、濃雞湯花膠雞絲翅、肝香汁煮一級婆參扣花菇等。另外，要留意以上2款父親節套餐均於Mira Dining eShop有售，仲有限時8折優惠，抵食！



中環國金軒父親節套餐

日期：6月1日至6月16日

時間：下午6時至9時

價錢：父親節美饌套餐 (四人起)每位$1,080起、父親節佳餚饗宴(四人起)每位$1,380起

地址：ifc mall, 3樓3101號鋪

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