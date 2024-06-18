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18/06/2024

美食推介 | 6大重開人氣食店逐個數！中環老牌西餐廳歎火焰雪山、美國蝴牒餅名店！邊間被封「世一」沙嗲牛肉麵？港九新界都有！

#本地遊 #香港遊 #香港美食 #打卡熱點 #週末好去處 #香港餐廳 #食店 #Jimmy's Kitchen #美食特集
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Text: Sammy Leumg

　　香港飲食界每月都有新店開幕，而今年都有不少人氣食店回歸，好像是美國蝴蝶餅名店、經典老牌英式餐廳，又或者是百年老字號茶樓，即睇！

 

人氣食店回歸│1. Jimmy's Kitchen：中環老牌西餐廳食火焰雪山

 

　　Jimmy's Kitchen由1928年不起眼的小店起步，成為了中環一間老牌西餐廳，在結業後今年於中環畢打街重開。店內以胡桃木百葉簾搭配淺色木板及大理石，充滿摩登的感覺。另外，Jimmy's Kitchen設有開放式廚房，大家可以看到烹飪的過程。

 

 

　　Jimmy's Kitchen主打西餐，推介菜式有招牌煎法國鴨胸、招牌咖哩雞、紅燒和牛臉頰等，另外一定要試試甜品火焰雪山，底部是輕盈的法式海綿蛋糕，上面是自家製的開心果及車厘子雪糕，外層是意大利蛋白霜，即席燃點，十分漂亮。而近日，Jimmy’s Kitchen更推出了精緻的下午茶，從 éclairs 和奶油泡芙，到奢華的法式鮮奶油鵝肝醬慕斯都有。

 

 

 

Jimmy's Kitchen

營業時間：午餐中午12時至下午3時、下午茶下午3時至5時、晚餐下午6時至11時、BAR & CAFÉ 上午11時至下午11時

地址：中環畢打街12號畢打行閣樓

詳情按此

下一頁：百年茶樓設傳統手推點心車

 

 

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