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21/06/2024

甜品推介 | 夏日消暑食甜品！盤點港九必食人氣店︰觀塘Gelato人龍店搬新舖！日本人主理正宗刨冰、米芝蓮都讚椰子糊

#香港美食 #親民美味 #甜品 #美食特集 #夏天 #天氣
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Text: Sammy Leung

　　近日天氣熱辣辣，今日更是夏至，最高氣溫高達34度。這樣的天氣在街上走，真的會滿頭大汗，很想食一個消暑甜品降降溫。今次會介紹適合夏日消暑的甜品，中式的、日式的都有齊！希望有一款可以為你消消暑！

 

消暑甜品推介│1. SHARI SHARI Kakigori House 氷屋：日式人龍刨冰店必食抹茶忌廉焦糖味

 

　　主打日式刨冰的「SHARI SHARI Kakigori House 氷屋」，大家有沒有吃過？由北海道老闆開設的「SHARI SHARI Kakigori House 氷屋」一共有4間分店，店內主打日式刨冰，全部都超大份又很足料，所以吸引很多食客排隊支持。店內有十多款刨冰，好像是芒果熱情果味、草莓乳酪味、雲呢拿朱古力味、宇治金時味、伯爵奶茶味等，大家仲可以加錢加入自己愛吃的配料，例如Oreo、抹茶醬等。說到店必試的味道有濃濃茶味的抹茶忌廉焦糖、伯爵茶愛好者要試的伯爵奶茶味及草莓Spacial味，全部食落質地綿密又幼滑，又不會太甜，一口接一口真的透心涼！

 

 

SHARI SHARI Kakigori House 氷屋

地址：

銅鑼灣加路連山道13號地舖(下午1時至10時)

旺角窩打老道45號賀賢居地下A1號舖(下午2時至10時)

尖沙咀漆咸道南83-85A號金德大廈地舖(下午1時至10時)

中環奧卑利街11號地舖(下午1時至10時)

詳情按此

 

下一頁：米芝蓮指南餐廳具懷舊香港味道！必食傳統中式糖水+台式甜品

 

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