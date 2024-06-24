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24/06/2024

荃灣美食｜荃灣覓食只識去路德圍？公開區內4大人氣小店︰滋補砂鍋雞食醉鮑魚、關注組大推米線店、40年老字號素食自助餐

#香港美食 #自助餐 #香港食買玩 #荃灣 #美食特集
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Text: Sammy Leung

 　　香港都有很多美食，上次介紹了受歡迎的長沙灣美食，今次帶大家看看荃灣的美食吧！荃灣的美食真的有很多，米線、日本菜、素食都有，以下這幾間都是區內熱門餐廳！即睇！

 

延伸閱讀：

長沙灣美食｜區內人熱捧4大親民食店！必比登推介手打竹昇麵、128層酥皮蛋撻超鬆化、抵食濃郁蝦汁沾麵

 

荃灣美食│1. 醉藥雞：滋補砂鍋雞+必食醉鮑魚、醉藥雞

 

　　第一間要介紹的是位於路德圍的「醉藥雞」，這間「醉藥雞」主打藥膳酒的美食，內有不少醉物、藥膳及多種養生雞鍋。必食的有砂鍋雞，利用雞湯浸熟三黃雞，加入雞殻豬筒骨、金華火腿等熬出雞湯，雞肉嫩滑之餘，整個湯真的很鮮美又滋補，大家可以配以粉麵，食完感到很滿足。其他網民推菜式還有砂鍋雞湯翅米、醉鮑魚、醉雞砂鍋、醉藥雞、溏心醉蛋、醉三鮮、醉乳鴿、砂窩醉藥雞、醉三寶、醉牛舌、泡椒豬手、口水鵪鶉蛋、麻辣口水雞撈麵等，這些醉物全部都有酒香味，很入味。

 

 

醉藥雞（啟志樓）

營業時間：中午12時至下午9時半

地址：荃灣路德圍8號啟志樓地舖

詳情按此

 

下一頁：抵食日本壽司店必食新鮮海膽軍艦+中吞拿魚腩壽司

 

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