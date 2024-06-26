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26/06/2024

月餅2024 | 中秋節歎酒店級月餅！早鳥優惠合集︰矜貴25年陳皮迷你月、Rosewood米芝蓮一星迷你奶黃月、貓山王榴槤冰皮減$100！Haagen-Dazs最平68折

#中秋節 #美食特集 #月餅 #著數優惠 #中秋節2024 #Food News #優惠 #著數
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Text: Sammy Leung

　　今年中秋，大家想吃甚麼口味的月餅？近日，很多品牌的月餅都推出了早鳥優惠，所以早點買有著數！今次一共會介紹6個月餅早鳥優惠，當中有Häagen-Dazs、香港瑰麗酒店等，全部包裝都超漂亮，所以送禮自用都一流，一齊看看吧！

 

月餅早鳥優惠│1.香港君悅酒店：最抵7折！矜貴廿五年陳皮紅豆蓉迷你月餅+鹹香南乳蛋黃蓮蓉

 

　　香港君悅酒店今個中秋一共推出3款精美月餅禮盒，包括歡悅、喜悅及港灣壹號月餅精品禮盒。先說說有全新口味的港灣壹號精品月餅禮盒，這款禮盒原價$468，內有3款全新口味迷你月餅，包括甜中帶甘又矜貴的廿五年陳皮紅豆蓉、外皮軟糯內餡有茶香及奶皇香味的茉莉茶奶皇及鹹香的南乳蛋黃蓮蓉。而歡悅月餅禮盒原價為$488，有傳統方法秘製的雙黃白蓮蓉月餅，金黃色的餅皮包裹著白蓮蓉及鹹蛋黃，超有傳統風味。最後一款是喜悅月餅禮盒，原價為$468，內有入口即溶又香濃幼滑的奶皇月餅。

 

 

　　由2024年7月2日至21日，香港君悅酒店會推出快閃優惠價，於網店訂一至四盒會有8折優惠、五盒或以上有7折優惠；7月22日至8月21日會有早鳥優惠，於網店訂買一至四盒會有85折優惠五盒或以上有75折優惠。大家可以在2024年8月20日至9月16日到君悅酒店閣樓糖果屋領取月餅。

 

香港君悅酒店

推廣日期：2024年7月2日至9月16日

領取日期：2024年8月20日至9月16日

營業時間：每日上午11時至晚上8時

地址：香港君悅酒店閣樓糖果屋

詳情按此(於7月2日起)

 

下一頁：68折訂11款雪糕月餅禮盒+2盒送雪糕買一送一優惠券

 

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