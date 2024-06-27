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27/06/2024

珠海好去處 | 網民評選珠海7大必食餐廳！¥38.8平食滋補魚翅撈飯！現切牛肉、超大Size爆汁生蠔火鍋

#珠海美食 #珠海 #大眾點評 #輕旅行 #週末好去處 #北上美食 #美食特集 #短線遊 #0+3 #珠海一日遊 #北上食買玩 #去旅行
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Text: Sammy Leung

　　北上最重要的一點一定是食美食，所以很多人都會看大眾點評，看看網民對餐廳的評價，而近日大眾點評公布了必食榜，今次就講講珠海吧！大眾點評珠海必食榜2024上有18間餐廳，當中有7間的評分是高過4.3分的，即是這些餐廳都是網民最愛而評價又是最高的！

 

大眾點評珠海必食榜│1.澳門漁村：本地人愛食海鮮餐廳

 

　　大眾點評珠海必食榜中，有7間高分餐廳，第一間要說是「澳門漁村」，這間餐廳在珠海都相當有人氣，是排隊店來的。「澳門漁村」主打食海鮮，而且價錢不會太貴，所以連本地人都很愛來這間餐廳。這餐廳的海鮮有很多選擇，例如瀨尿蝦、九肚魚、蟹、鮑魚等，全部都新鮮又大隻。網民推介菜有煎焗排骨仔、燜豬手、鹹魚茄子煲、招牌椒鹽瀨尿蝦、砂鍋九肚魚、辣酒花螺、煎焗鮑魚。

 

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

 

澳門漁村

營業時間：上午11時半至下午2時半、下午5時半至下午9時半

地址：珠海香洲區拱北街道拱北僑光路245號4號舖

泊車詳情：100米內有珠海賽馬公館停車場

 

下一頁：抵食海鮮蒸氣火鍋

 

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