新餐廳2024 | 盤點7月必試香港新餐廳！日本鐵道主題Café實景車廂打卡超正 / 內地人氣梳乎厘蛋香濃郁 / 銅鑼灣高質淮揚菜食酒香鰣魚

近日，本地有很多新餐廳開幕，日式、西式、中式都有，今次和大家數數7月可以一試的新餐廳。真的有超多選擇，大家可以約朋友食飯又可以多一點Idea！

7月餐廳2024│1.Hara Café：懷舊「日本鐵道」主題！設實景車廂+駕駛員控制室

第一間要介紹的是位於尖沙咀的「Hara Café」，以懷舊「日本鐵道」為主題的「Hara Café」的門外有一架復古的電鐵火車，而餐廳內會見到實景車廂、經典車站及駕駛員控制室，大家坐在用餐空間真的好像正在坐火車，所以十分易打卡！而餐點方面，當然會有鐵道便當，必食推介有原鐵道精選壽司便當、岩鹽燒三文魚便當、山葵牛油果西冷牛肉意粉、和風漢堡扒便當等。大家不妨去打打卡，來一次日本鐵道之旅！

Hara Café

營業時間：星期一至日上午11時至晚上10時

地址：尖沙咀廣東道30號新港中心2樓

下一頁：澳門過江龍天然無添加雪糕！必試芫荽雪糕+維他檸檬茶雪糕