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08/07/2024

餐廳優惠 | 今期最筍！文華東方自助餐快閃買1送1 / 6折點心放題+半隻片皮鴨 / 人均$158食龍華乳鴿、沙田雞粥套餐

#自助餐 #著數優惠 #美食特集 #香港文華東方酒店 #鴨大哥 #撒冒 #龍華酒店 #美味廚 #優惠 #著數
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Text: Sammy Leung

　　去約食飯、找餐廳前，大家會不會留意飲食優惠，很多餐廳都推出了飲食優惠，超多仲非常吸引，好像是香港文華東方酒店自助餐、任食點心等，即睇！

 

飲食優惠│1. 香港文華東方酒店康樂廳：快閃買1送1優惠！任食龍蝦、鮑魚

 

　　香港文華東方酒店的快船廊自助餐一直都是不少人都心頭好，最近因內部裝修的關係，所以自助餐的用餐地址改為1樓康樂廳。在kkday上，大家可以找到康樂廳自助晚餐的快閃優惠，可以買1送1，真的好吸引！這個快閃優惠是即日起至7月21日，2位價錢星期一至四為$802，人均$401起；星期五至日為$846，人均$423起。如果搶不到或者想8月都食到，可以入手67折優惠，由至8月18日都有！自助餐必食有超多海鮮，好像是龍蝦、鮑魚等；而熱葷及冷盤都有很多選擇。記得最後食招牌文華芝士蛋糕作為結尾，超滿足！

 

 

香港文華東方酒店康樂廳

日期：即日起至7月21日下午6時至8時、下午8時半至10時半

地址：香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店1樓康樂廳

詳情按此

 

下一頁：6折手工點心放題，仲有半隻招牌北京烤鴨

 

《說說心理話》【親子溝通】怪獸家長原來都有呢啲通病！相處有一件事切忌？► 即睇

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