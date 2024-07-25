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25/07/2024

珠海美食 | 珠海高人氣烤鴨精選！近期大熱店食果木烤鴨 / 大眾點評高評分¥88棗香酥烤鴨

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Text: Sammy Leung

　　很多人喜歡吃烤鴨，但在香港食實在有點貴，所以北上正是食烤鴨的好時機，如果撞正有套餐優惠，就會抵上加抵！今次帶大家食珠海的烤鴨，3間都是小紅書上有很多好評的，即睇！

 

珠海烤鴨│1. 大河上下 烤鴨新京菜 (富華里)：大熱店！透過玻璃看到烤鴨過程

 

　　第一間要說的是「大河上下 烤鴨新京菜 (富華里)」，這間店是近年的大熱店，在小紅書只要打「珠海烤鴨」，大家幾乎都是推介這一間，可想而知多麼受歡迎。「大河上下 」招牌菜是北京烤鴨，大家進入店內就可以透過玻璃看到烤鴨的過程。

 

 

　　大家一坐下，都必點果木酥不膩烤鴨，師傅會即場示範片皮鴨，切出一塊又一塊鴨皮，簡直是視角的享受。薄薄的餅皮包裹著鴨皮，配合山楂條、青瓜條，沾上烤鴨醬和及砂糖，食落很酥脆，又不會太膩。當然大家都可以鴨皮連鴨肉一齊食，肉嫰不柴，但肥而不膩，正！

 

 

 

　　在大眾點評上，人民幣189就可以食到二人套餐，包括果木酥不膩烤鴨半隻、手撕牛心包菜、白菜豆腐粉絲鴨架湯、火山岩石板米飯，很抵食！

 

水餃

 

黑松露芝士焗菇

豆腐入味

素菜都不錯

 

大河上下 烤鴨新京菜 (富華里)

營業時間：上午11時至下午4時、下午5時至下午9時半

地址：香洲區九洲大道西2023號富華里購物中心10棟202室

泊車資訊：富華里購物中心地下有停車場

 

下一頁：網民讚正宗！師傅即場示範片皮鴨

 

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