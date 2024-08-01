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01/08/2024

自助餐優惠 | 8月抵食buffet大晒冷！即開生蠔、煎鵝肝買二送二 / 普慶85折起任食松葉蟹腳 / 中西懷舊主題豪食燕窩鷓鴣羹

#自助餐 #香港美食 #美食特集 #8度海逸酒店 #生蠔 #香港嘉里酒店 #柏寧酒店 #普慶餐廳 #香港JW萬豪酒店 #喜來登酒店咖啡廳
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Text: Sammy Leung

　　辛苦工作後，當然要大吃大喝獎勵自己。大家今個月有沒有想過去吃自助餐？如果想的話，就要看看8月的自助餐有沒有優惠！今次會介紹不同類型主題自助餐及優惠，看看哪一款適合你！

 

8月自助餐│1. 8度海逸酒店：eShop預訂成人買二送二

 

　　8度海逸酒店8月有很多餐飲優惠，今次會主要講泰饗時光海鮮自助晚餐及假日自助午餐。先看看「泰饗時光海鮮自助晚餐」，8度海逸酒店於2024年8月1日至10月31日推出這款自助餐，除了有大熱的即開生蠔、冰鎮海鮮外，仲會有椒鹽軟殼蟹、泰式青咖喱大蝦、冬蔭功海鮮煲、泰式香茅燒春雞、煎鵝肝伴黑松露汁、紅燒花膠伴花菇、麻辣蜆煲等。而在eShop預訂可享高達成人買二送二！

 

 

　　至於「假日自助午餐」，則會是即日起至12月8日期間的每個周末及公眾假期推出，每日兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開新鮮生蠔。這款自助餐可以任食紐西蘭青口、海蝦、多款新鮮刺身、海鮮火鍋、燒牛肉、意式香草烤春雞等。而在酒店eShop預訂，仲有機會可享成人買二送一連無限量供應餐酒或高達7折優惠！

 

 

8度海逸酒店泰饗時光海鮮自助晚餐

日期：即日至10月31日下午6時至9時

價錢：成人$679.8起、長者$580.8起、小童$503.8起

8度海逸酒店假日自助午餐

日期：即日至12月8日中午12時至下午2時30分星期六至日及公眾假期

價錢：成人$514.8起、長者$470.8起、小童$426.8起

 

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號地下大堂8度餐廳

詳情按此

 

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